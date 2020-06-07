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Захарова: высылка российских дипломатов не отвечает внутренней повестке Чехии

Захарова: высылка российских дипломатов не отвечает внутренней повестке Чехии

Высылка российских дипломатических сотрудников не отвечает внутренней повестке Праги, отношения с Москвой целенаправленно портятся со стороны определённой части чешской элиты, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия — 1». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш со ссылкой на спецслужбы заявил, что чешское правительство приняло решение о высылке из страны двух дипломатических сотрудников России, что связано с историей о якобы перевозке в республику российским дипломатом яда рицина. Как уточнили в Россотрудничестве, из Чехии высланы исполняющий обязанности главы представительства агентства в Праге и ещё один его сотрудник.

«Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, во-первых, есть право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к ее повестке. Но ведь их никто не спрашивал», — заявила Мария Захарова.

Она отметила, что, очевидно, это не отвечает ни прагматичным интересам, ни внутренней повестке Чехии. При этом, по её словам, отношения «целенаправленно портятся со стороны определённой части элиты» республики.

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По материалам: pnp.ru

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