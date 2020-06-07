Заработали. Известны регионы РФ, где жителям платят больше всего
Сегодня, 10:35 Лидия Мартынова
В Росстате обнародовали данные о средней зарплате в регионах России за январь, февраль и март текущего года, RT, опираясь на эти сведения, сформировал рейтинг регионов с наибольшим средним заработком.
Так, самая высокая средняя зарплата за I квартал 2020-го была зафиксирована на Чукотке – 109,1 тысячи рублей.
Затем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).
Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестана (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысяч рублей), Алтайского края (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тысячи рублей).
По всем российским регионам средняя зарплата за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тысячи рублей.
Ранее радио Sputnik сообщало, что россиянам рассказали о длинных выходных в июне.
По материалам: ria.ru