Заработали. Известны регионы РФ, где жителям платят больше всего

Лидия Мартынова

В Росстате обнародовали данные о средней зарплате в регионах Россииза январь, февраль и март текущего года, RT, опираясь на эти сведения, сформировал рейтинг регионов с наибольшим средним заработком.

Так, самая высокая средняя зарплата за I квартал 2020-го была зафиксирована на Чукотке – 109,1 тысячи рублей.

Затем следуют Ямало-Ненецкий автономный округ (101,5 тысячи рублей), Москва (95,5 тысячи рублей), Магаданская область (89,5 тысячи рублей) и Сахалин (89,4 тысячи рублей).

Ивановской области (27 тысяч рублей), Дагестана (27,2 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тысяч рублей), Алтайского края (27,6 тысячи рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тысячи рублей).

По всем российским регионам средняя зарплата за первые три месяца 2020 года составила 48,3 тысячи рублей.

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