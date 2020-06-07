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Завтра 156 краснодарских выпускников напишут итоговое сочинение

Завтра 156 краснодарских выпускников напишут итоговое сочинение

156 выпускников кубанских школ в 26 муниципалитетах напишут итоговое сочинение. Это касается только тех, кто пропустил его написание в сроки или получил за него неудовлетворительную оценку. Информацию об этом опубликовала пресс-служба администрации Краснодарского края.

Школьники будут писать сочинение в своих учебных заведениях, подготовленных в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. В классах проведут дезинфекцию. На местах подготовят средства индивидуальной защиты. Всем в обязательном порядке при входе в школу измерят температуру. В классах между детьми будет соблюдена социальная дистанция, равная не менее 1,5 метров. Все применяемые меры нацелены на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Соответствующие изменения, позволяющие провести итоговую работу очно в дополнительно выделенный срок, внесены в постановление губернатора № 129.

Итоговое сочинение является допуском к сдаче ЕГЭ. В этом учебном году для написания работы определены 5 направлений тем таких, как: «Война и мир» - 150-летие великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

Все ответы на возникающие вопросы по организации и проведению итогового сочинения можно получить по телефону горячей линии края: 8-918-189-99-02.

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По материалам: u-f.ru

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