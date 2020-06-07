Звездный Instagram: долгожданные прогулки, смены имиджа и семейные праздники

Вадим Карасев

Погода налаживается, ограничения из-за коронавируса понемногу отменяются, поэтому и звезды спешат наконец-то выбраться на прогулки и даже сходить друг к другу в гости. Так, Полина Гагарина рассекала на самокате по коттеджному поселку, Наталья Ионова не скрывала детского восторга, штурмуя детскую площадку, Леся Кафельникова занялась водными видами спорта, ну а Ани Лорак и Сергей Лазарев делились совместными селфи с дружеской встречи.

Другие же знаменитости, похоже, привыкли к домашнему уюту и продолжают делиться кадрами с семейных праздников, например, футболист Криштиану Роналду и хоккеист Евгений Малкин. Уж кто, как не спортсмены, проводящие много времени на сборах, умеет ценить время с самыми близкими людьми! Ну а кто-то в ожидании выхода из карантина взялся за смену имиджа — Пелагея сделала челку, за ножницы взялась и Нина Добрев.

Чем еще занимались звезды на этой неделе, смотрим в нашей подборке!





Нюша





Настя Каменских





Светлана Лобода





Елена Темникова с дочерью





Полина Гагарина





Тимати





Наталья Ионова





Ани Лорак и Сергей Лазарев





Кристина Асмус





Рита Дакота с дочерью





Кети Топурия





Яна Рудковская





Виктория Лопырева с сыном





Дима Билан с сестрой





Юлианна Караулова





Джаред Лето





Элизабет Херли





Джорджина Родригес





Ева Лонгория с сыном





Дэвид Бекхэм с дочерью





Кьяра Ферраньи и Fedez с сыном





Нина Добрев





Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми





Крисси Тейген с детьми





София Вергара





Сюзанна Варнина





Оксана Самойлова с детьми





Евгений Малкин и Анна Кастерова с сыном





Юлия Ковальчук





Алена Шишкова





Айза Анохина





Дарья Клюкина





Пелагея





Тина Канделаки





Анастасия Решетова





Лиза Пескова





Елена Летучая





Анна Седокова с детьми





Светлана Устинова





Юлия Снигирь





Надежда Оболенцева





Ника Белоцерковская





Полина Киценко





Елена Крыгина





Виктория Шелягова





Леся Кафельникова





Анна Чиповская





Приянка Чопра





Кара Делевинь