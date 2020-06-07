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Звездный Instagram: долгожданные прогулки, смены имиджа и семейные праздники

Звездный Instagram: долгожданные прогулки, смены имиджа и семейные праздники

Погода налаживается, ограничения из-за коронавируса понемногу отменяются, поэтому и звезды спешат наконец-то выбраться на прогулки и даже сходить друг к другу в гости. Так, Полина Гагарина рассекала на самокате по коттеджному поселку, Наталья Ионова не скрывала детского восторга, штурмуя детскую площадку, Леся Кафельникова занялась водными видами спорта, ну а Ани Лорак и Сергей Лазарев делились совместными селфи с дружеской встречи.

Другие же знаменитости, похоже, привыкли к домашнему уюту и продолжают делиться кадрами с семейных праздников, например, футболист Криштиану Роналду и хоккеист Евгений Малкин. Уж кто, как не спортсмены, проводящие много времени на сборах, умеет ценить время с самыми близкими людьми! Ну а кто-то в ожидании выхода из карантина взялся за смену имиджа — Пелагея сделала челку, за ножницы взялась и Нина Добрев.

Чем еще занимались звезды на этой неделе, смотрим в нашей подборке!


Нюша


Настя Каменских


Светлана Лобода


Елена Темникова с дочерью


Полина Гагарина


Тимати


Наталья Ионова


Ани Лорак и Сергей Лазарев


Кристина Асмус


Рита Дакота с дочерью


Кети Топурия


Яна Рудковская


Виктория Лопырева с сыном


Дима Билан с сестрой


Юлианна Караулова


Джаред Лето


Элизабет Херли


Джорджина Родригес


Ева Лонгория с сыном


Дэвид Бекхэм с дочерью


Кьяра Ферраньи и Fedez с сыном


Нина Добрев


Джорджина Родригес и Криштиану Роналду с детьми


Крисси Тейген с детьми


София Вергара


Сюзанна Варнина


Оксана Самойлова с детьми


Евгений Малкин и Анна Кастерова с сыном


Юлия Ковальчук


Алена Шишкова


Айза Анохина


Дарья Клюкина


Пелагея


Тина Канделаки


Анастасия Решетова


Лиза Пескова


Елена Летучая


Анна Седокова с детьми


Светлана Устинова


Юлия Снигирь


Надежда Оболенцева


Ника Белоцерковская


Полина Киценко


Елена Крыгина


Виктория Шелягова


Леся Кафельникова


Анна Чиповская


Приянка Чопра


Кара Делевинь
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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