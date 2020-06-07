Звездный Instagram: долгожданные прогулки, смены имиджа и семейные праздники
Погода налаживается, ограничения из-за коронавируса понемногу отменяются, поэтому и звезды спешат наконец-то выбраться на прогулки и даже сходить друг к другу в гости. Так, Полина Гагарина рассекала на самокате по коттеджному поселку, Наталья Ионова не скрывала детского восторга, штурмуя детскую площадку, Леся Кафельникова занялась водными видами спорта, ну а Ани Лорак и Сергей Лазарев делились совместными селфи с дружеской встречи.
Другие же знаменитости, похоже, привыкли к домашнему уюту и продолжают делиться кадрами с семейных праздников, например, футболист Криштиану Роналду и хоккеист Евгений Малкин. Уж кто, как не спортсмены, проводящие много времени на сборах, умеет ценить время с самыми близкими людьми! Ну а кто-то в ожидании выхода из карантина взялся за смену имиджа — Пелагея сделала челку, за ножницы взялась и Нина Добрев.
Чем еще занимались звезды на этой неделе, смотрим в нашей подборке!