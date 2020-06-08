Актер из «Мира Юрского периода 2» заявил о своей гомосексуальности

Вадим Карасев

Джастис СмитКадр: фильм «Мир Юрского периода 2»

Американский актер Джастис Смит заявил о своей гомосексуальности. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Артист из «Мира Юрского периода 2» поддержал движение против расизма Black Lives Matter и рассказал, что принял участие в протестах, которые прошли в Новом Орлеане. По словам Смита, его разочаровал тот факт, что некоторые люди выступают лишь за защиту прав темнокожих, не учитывая в своих лозунгах представителей квир-сообщества.

Смит признался, что и сам относит себя к числу темнокожих квиров, и пояснил, что состоит в отношениях с коллегой Николасом Эшем. «Ты был моей опорой и светом, освещающим путь, и я тебя очень люблю. Я знаю, нас ждут перемены, хотя борьба еще далека от завершения», — написал актер.

24-летний Джастис Смит известен по таким фильмам и сериалам, как «Бумажные города», «Привидение», «Покемон. Детектив Пикачу», «Отжиг», «Все радостные места», «Пьяная история» и «Грозная семейка».

В мае темнокожий актер студии Marvel Джейме Аугуст Ричардс совершил каминг-аут. 46-летний артист рассказал, что он гей, во время онлайн-беседы с актрисой Сарой Уэйн Кэллис, которая снимается с ним в сериале «Совет отцов».