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Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard

Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard
Леди Гага со своим шестым альбомом "Chromatica", релиз которого состоялся 29 мая, вышла на первое место в чарте Billboard 200, сообщается на портале Billboard.

За первую неделю продаж в США его тираж составил 274 тысячи альбомных единиц (включая 205 тысяч проданных копий, 65 тысяч – прослушиваний через стриминговые сервисы и 4 тысячи цифровых загрузок) – с такими результатами он стал самым успешным женским альбомом с начала года в США.

Песня "Stupid Love" из "Chromatica" появилась в Сети в марте и тогда же стала пятой в рейтинге Billboard, а "Rain On Me" (с участием Арианы Гранде) стала номером один в чарте 6 июня.


Изначально предполагалось, что альбом выйдет 10 апреля, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, его выпуск был перенесен на конец мая.


Рейтинг Billboard выявляет самые популярные альбомы в США на основе объемов продаж, скачиваний и прослушиваний через стриминговые сервисы.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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