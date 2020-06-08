Андросексуальность и андросексуал: что значат эти понятия?

Алексей Вольцев

Мы живем в век информационного изобилия. Новые термины появляются буквально каждый день. А тема секса и сексуальности всегда была одной из самых животрепещущих и волнительных. Хорошо ли вы разбираетесь во всем, что касается гендера и сексуальной ориентации? Если нет, то подготовьтесь к ликбезу.

Помогать нам будет доктор Джей Ирвин – адъюнкт-профессор социологии Университета Небраски в Омахе и Моник – ей тридцать семь лет и она позиционирует себя как андросексуал.

Что это?

Существует несколько определений термина «андросексуал». Самое распространенное: андросексуал – это человек, который испытывает влечение к мужественности. Обратите внимание, что влечение к мужественности – не равно влечению исключительно к мужчинам. Андросексуалов привлекает мужественность во всех ее проявлениях – мужественные манеры, стиль в одежде и т.д.

Иногда под данным термином понимают личностей, которые испытывают влечение к цисгендерным мужчинам (тем, которые были рождены мужчинами и идентифицируют себя с ними). Но такая трактовка термина весьма однобока, так как андросексуалы немного иначе смотрят на свою сексуальность.

А порой к андросексуалам относят людей, которых привлекают небинарные личности. Здесь следует напомнить, что вопросы гендера и сексуальности не терпят разделения на черное и белое. У разных людей могут быть разные представления об андросексуальности.

Происхождение термина

У термина греческое происхождение.

Доктор Ирвин говорит, что доподлинно неизвестно, когда именно термин вошел в обиход. А вот его происхождение вопросов не вызывает, так как «андро» (andros) – не что иное как «мужчина» на греческом.

Андрофил

В разговоре на тему андросексуальности вы можете также услышать термин андрофил (androphillic). Доктор Ирвин говорит, что в сущности они обозначают одно и то же, но есть одно «но».

«Этот термин звучит более клинически и может отталкивать людей. Он также может использоваться скорее для обозначения генитальных предпочтений, чем гендерной идентичности. Но поскольку язык – весьма беспорядочное явление, все во многом зависит от личной интерпретации».

Иными словами, этот термин вполне может использоваться для обозначения андросексуала. Но звучит он чуть более грубо. Да и каждый вкладывает в эти понятия что-то свое, поэтому разобраться порой бывает весьма затруднительно.

Гетеросексуальные женщины

Нельзя сказать, что все гетеросексуальные женщины по умолчанию андросексуальны. Доктор Ирвин считает, что андросексуальность – более специфический ярлык. В то же время, вы не можете отрицать, что некоторые гетеросексуальные женщины могут идентифицировать себя именно как андросексуалы.

«Немного опасно классифицировать людей подобным образом – в категорию, с которой они себя не идентифицируют. Поэтому я предпочитаю уклоняться от такого», – говорит он.

Моник идентифицирует себя как андросексуал. Она говорит, что лично для нее это означает влечение к мужчинам. «Для некоторых это также может означать влечение к трансгендерам. Меня же привлекают только цисгендерные мужчины. Я испытываю влечение ко всему мужскому – запах, касания, ощущения, рост и т.д. Думаю, именно поэтому я предпочитаю мужчин повыше – высокий рост акцентирует внимание на мужественности, которую я нахожу такой привлекательной. Ирония судьбы – мужественные геи также привлекают меня», – объясняет Моник.

Гендерквир

Гендерквиры

Уместно ли гетеросексуальной цисгендерной женщине присваивать себе данный термин? Доктор Ирвин считает, что это может вызвать дебаты. «Если некая гетеросексуальная цисгендерная женщина, называя себя андросексуалом, испытывает интерес также к трансгендерам, гендерквирам и небинарным персонам, то это уместно. Если же она испытывает влечение только к гетеросексуалам-цисгендерам, то в кругах ЛГБТ такое поведение могут не понять», – объясняет он.

Иными словами, термин андросексуал – это все же про ЛГБТ+.

Вне рамок

Этот термин выходит за рамки бинарного, гендерно-ориентированного языка терминов, таких как «гетеросексуал» или «гомосексуалист».

Андросексуалы могут также идентифицировать себя как небинарные личности или гендерквиры(не могут причислить себя к одному гендеру). А сексуальное влечение они испытывают к самым разным людям – к мужчинам-цисгендерам, к тем людям, что идентифицируют себя как мужчины, и к тем, кто просто внешне выглядит мужественно.

Гендерквир

Как уже было сказано выше, вопросы гендерной идентичности не терпят жестких рамок и стереотипов. Андросексуал может быть как гетеросексуалом, так и гомосексуалом.

Не только про секс

Моник очень надеется, что люди поймут, что андросексуальность – это не только про секс. «Это влечение к каждой сущности мужчины – физической, ментальной, эмоциональной, сексуальной».