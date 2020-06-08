Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе

Вадим Карасев

В надписи, найденной археологами в античном городе Патара на юго-западе современной Турции, упоминается малоизвестный римский сенатор Тиберий Клавдий Флавиан Тициан Целер (Tiberius Claudius Flavianus Titianus Celer). Мраморная плита с надписью была обнаружена в мае этого года разбитой на 27 кусков, и теперь эпиграфисты смогли сложить и прочитать надпись.

Расположенная на средиземноморском побережье Патара была важным центром морской торговли. Она также играла ведущую роль среди городов Ликийского союза: Патара и еще пять городов из двадцати трех, входивших в союз, подавали при общих голосованиях три голоса вместо одного. Также город был знаменит своим храмом Аполлона, при котором действовал оракул.

Римский сенатор, имя которого теперь узнали ученые, был местным уроженцем и происходил из знатной семьи. Его дед, Квинт Велий Тициан, в 145 году построил проскений в городском театре. Украшение постройки мрамором и статуями он поручил дочери, Велии Прокуле. Памятная надпись об окончании работ, где Велия Прокула упоминает своего сына-сенатора, установлена в 147 году.

Из надписи ученые узнали, что Тиберий Клавдий Флавиан Тициан Целер был наместником Кипра и провинции Вифиния и Понт на черноморском побережье современной Турции. Он также занимал должность судьи и входил в комитет, ведавший распределением зерновых пайков.

Надпись будет выставлена в музее города Демре.