Автофиксация выявила 200 тыс. нарушений ПДД за первые пять дней работы
Сегодня, 17:28 Анастасия Иванова
За первые пять дней работы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили 200 тысяч фактов превышения скорости. С каждым днем их количество снижается.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Как отмечается, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что в предыдущий период тестирования системы в некоторые дни количество нарушений превышало сто тысяч.
"По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 тысяч нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается", - говорится в сообщении.
Белошицкий добавил, что сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото - и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.
По материалам: gogetnews.info