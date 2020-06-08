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Автофиксация выявила 200 тыс. нарушений ПДД за первые пять дней работы

Автофиксация выявила 200 тыс. нарушений ПДД за первые пять дней работы
За первые пять дней работы камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявили 200 тысяч фактов превышения скорости. С каждым днем их количество снижается.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Как отмечается, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что в предыдущий период тестирования системы в некоторые дни количество нарушений превышало сто тысяч.
"По состоянию на субботу, 6 июня, за первые пять дней работы камеры в столице зафиксировали 200 тысяч нарушений. В полиции отмечают, что с каждым днем количество случаев несоблюдения правил ПДД снижается", - говорится в сообщении.

Белошицкий добавил, что сейчас удается достигать запланированного эффекта от системы фото - и видеофиксации, однако правоохранители не исключают, что в дальнейшем могут быть колебания в количестве нарушений.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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