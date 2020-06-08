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Бизнес-омбудсмен оценила сроки восстановления сектора услуг в Москве

Бизнес-омбудсмен оценила сроки восстановления сектора услуг в Москве
На восстановление после пандемии коронавируса московскому бизнесу потребуется от нескольких месяцев до года, считает бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Он также объявил о снятии ограничений на работу ряда предприятий. Так, например, заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны.

# Бизнес / Экономика
По материалам: ria.ru

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