Бизнес-омбудсмен оценила сроки восстановления сектора услуг в Москве

Влада Некрасова

На восстановление после пандемии коронавируса московскому бизнесу потребуется от нескольких месяцев до года, считает бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник объявил, что с 9 июня в столице отменяется самоизоляция и пропускной режим, введенные из-за коронавируса. Он также объявил о снятии ограничений на работу ряда предприятий. Так, например, заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня - кафе и рестораны.