Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат

Вадим Карасев

В минувшие выходные к протестующим в США присоединились 19-летняя дочь Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе Эрика (ее родным отцом является Вахтанг Куталия, бывший муж Натальи) и ее бойфренд Мозес, которые вышли на улицы Нью-Йорка, чтобы выступить против расизма и грубых действий полиции. Однако не столько этот факт вызвал интерес общественности, сколько плакат, который нес в руках возлюбленный дочери российского шоумена.





Система имеет нас жестче, чем мы ваших дочерей,

— было написано на его плакате.

После этого на Мозеса обрушились с критикой российские интернет-пользователи, которые назвали эти слова оскорбительными не только для Эрики, но и для всей ее семьи. В итоге после большого числа хейтерских комментариев молодой человек принес публичные извинения.

Я никогда не относился неуважительно к Эрике или ее близким. Я люблю ее и ее семью. Мой плакат и мое послание о том, за что мы боремся, были истолкованы неверно и объяснены как неуважение к ее семье. Мое сообщение было полностью проигнорировано и в очередной раз сделало меня врагом. Я не могу сосчитать, сколько раз в своей жизни мой цвет кожи был "сексуализирован", а мне говорили, что я хорош только для секса. Я просто человек, но большинство людей не видят этого. Мой плакат не имел отношения к Эрике и ее семье, он был направлен к тем людям, которые считают, что я и другие темнокожие люди пригодны только для секса,

— написал он.





Прокомментировала скандальную ситуацию и сама Эрика. Она отметила, что не учла того, что эта надпись может читаться по-другому для разных людей.

Меня огорчает то, что, несмотря на всю информацию о движении Black Lives Matters, несмотря на то, что я пытаюсь рассказать о расизме для своих российских подписчиков, несмотря на то, что я пытаюсь изменить ситуацию, поддерживая тех, кто нуждается в этом, вы все равно решили увидеть то, чего нет. Вам более интересно увидеть скандальный заголовок, составленный из информации, которая не имеет никакого отношения к вам, плюс являющейся ложной. Я бы никогда не выбрала быть с теми, кто не уважает меня или мою семью. Слова на плакате не были направлены ни на меня, ни на моего отца. Темнокожие мужчины подвергаются чрезмерной сексуализации и эксплуатируются очень часто до такой степени, что они не могут соответствовать стандартам. Подумайте сами, сколько существует стереотипов на эту тему... Что касается слова "дочерей", он написал это потому, что раньше родители некоторых его друзей не хотели, чтобы их дочери/сыновья с ним общались, потому что он не белый. Видеть грязь, скрытый смысл, когда его нет, — это всегда выбор. Поэтому давайте выберем поддерживать и любить друг друга,

— заступилась она за бойфренда.





О романе Эрики и Мозеса стало известно в прошлом году. Паре уже не раз приходилось сталкиваться с травлей в сети из-за цвета кожи Мозеса. Эрика тем не менее не только не закрывает свой инстаграм от посторонних, но и продолжает публиковать снимки с возлюбленным.

Эрика уже несколько лет живет в США, где она учится в школе Parsons в Нью-Йорке и изучает там современное искусство и фотографию.