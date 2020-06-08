Цена российской нефти превысила ключевую отметку

Вадим Карасев

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цена нефти российской экспортной марки Urals на торгах 5 июня превысила ключевую отметку, прописанную в бюджете на 2020 год, следует из данных агентства Argus, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным агентства, на торгах 5 июня цена барреля Urals с поставкой в порт нидерландского Роттердама равнялась 42,55 доллара, с поставкой в итальянскую Аугусту — 42,1 доллара.

В федеральном бюджете на 2020 год прописана цена отсечения в 42,4 доллара за баррель. Это требование бюджетного правила, согласно которому нефтегазовые сверхдоходы выше цены отсечения направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не могут быть использованы в расходной части бюджета.

При цене ниже уровня отсечения средства ФНБ, хранящиеся в валютных активах, продаются за рубли и направляются в бюджет. Таким образом, при сохранении цены на нынешнем уровне ФНБ впервые с марта вновь сможет пополняться.

При этом стоимость нефти эталонной североевропейской марки Brent на лондонской бирже ICE на момент публикации равнялась 40,8 доллара, что означает, что Urals торгуется с премией к Brent, что в обычной ситуации не характерно для нефтяного рынка.