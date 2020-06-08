Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Цена российской нефти превысила ключевую отметку

Цена российской нефти превысила ключевую отметкуФото: Максим Богодвид / РИА Новости

Цена нефти российской экспортной марки Urals на торгах 5 июня превысила ключевую отметку, прописанную в бюджете на 2020 год, следует из данных агентства Argus, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным агентства, на торгах 5 июня цена барреля Urals с поставкой в порт нидерландского Роттердама равнялась 42,55 доллара, с поставкой в итальянскую Аугусту — 42,1 доллара.

В федеральном бюджете на 2020 год прописана цена отсечения в 42,4 доллара за баррель. Это требование бюджетного правила, согласно которому нефтегазовые сверхдоходы выше цены отсечения направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ) и не могут быть использованы в расходной части бюджета.

При цене ниже уровня отсечения средства ФНБ, хранящиеся в валютных активах, продаются за рубли и направляются в бюджет. Таким образом, при сохранении цены на нынешнем уровне ФНБ впервые с марта вновь сможет пополняться.

При этом стоимость нефти эталонной североевропейской марки Brent на лондонской бирже ICE на момент публикации равнялась 40,8 доллара, что означает, что Urals торгуется с премией к Brent, что в обычной ситуации не характерно для нефтяного рынка.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стало известно о тайном браке Михаила Кокшенова
Стало известно о тайном браке Михаила Кокшенова
Цена российской нефти превысила ключевую отметку
Цена российской нефти превысила ключевую отметку
В Азии и США — рост, в Европе — снижение: Итоги биржевой торговли 8 июня
В Азии и США — рост, в Европе — снижение: Итоги биржевой торговли
В центре российского города фургон врезался в толпу пешеходов
В центре российского города фургон врезался в толпу пешеходов
СМИ рассекретили нового бойфренда Хлои Грин: фото пары с отдыха во Франции
СМИ рассекретили нового бойфренда Хлои Грин: фото пары с отдыха во
Не тронули залы торжеств. Израиль поторопился с ослаблениями по карантину
Не тронули залы торжеств. Израиль поторопился с ослаблениями по
Госдеп: 22 июня в Вене пройдут переговоры с Россией по СНВ-3
Госдеп: 22 июня в Вене пройдут переговоры с Россией по СНВ-3
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой
Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard
Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в
Раскрыта польза карантинных мер при борьбе с коронавирусом
Раскрыта польза карантинных мер при борьбе с коронавирусом

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку
Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку

Еще по теме

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Цена отсечения за баррель нефти в 2020 году составит 42,4 доллара
Цена нефти Brent превысила 50 долларов за баррель
Цена российской нефти Urals превысила $20 за баррель