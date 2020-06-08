Цены на нефть марки Brent выросли до 43,05 доллара за баррель

Лидия Мартынова

Мировые цены на нефть в понедельник растут примерно на 1,5-2%, отыгрывая решение ОПЕК+ продлить текущие сокращения добычи до конца июля, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,77% - до 43,05 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,44% - до 40,11 доллара за баррель.