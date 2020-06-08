Чем полезен чай из луковой шелухи и какой вред он может принести?

Лидия Мартынова

С давних времен простудные заболевания лечили чаем из луковой шелухи, но в наше время так делают только бабушки и дедушки. Дело в том, что не все доверяют народной медицине и многие боятся пробовать рецепты наших бабушек, хотя многие из них содержат множество витаминов. Вот чай из луковой шелухи содержит витамины и минеральные вещества которые помогают бороться нашему организму с вирусными заболеваниями. В этой статье мы подробнее разберем чем так полезен чай из луковой шелухи и узнаем несет ли вред этот целебный напиток.

В любом доме можно найти лук, который используют в приготовлении почти всех блюд. Это очень полезный овощ, который насыщен множеством витаминов. Так как витамины находятся не только в самом луке, но и в его шелухе из нее стали готовить чай для лечения болезней. В ее составе находятся полезные для организма вещества, которые препятствуют появлению тромбоза и развитию инсульта. Все эти вещества также очищают наш организм от шлаков и токсинов.

Химический состав:

Витамин В.Никотиновая кислота.Йод, цинк, фосфор.Железо.Органические кислоты.Каротин.





Благодаря такому химическому составу организм человека получает полезные свойства такие как:

Улучшение зрения.Оказывает противовоспалительное действие.Улучшает работу пищеварения.Снимает отеки.Способствует выработке иммунитета.Насыщает организм энергией.Избавляет от спазма и боли.

Большим плюсом чая из луковой шелухи является то, что он не является лекарственным средством так как производится в естественной среде.

Противопоказания:

Луковый чай оказывает много положительных факторов для организма человека, но он также может принести вред здоровью в нескольких случаях. Например, луковый чай способствует сгущать кровь, поэтому тем, у кого нарушена свертываемость крови пить луковый чай противопоказано. Помимо крови есть еще несколько противопоказаний это:

Заболевание ЖКТ.Индивидуальная непереносимость.Артериальная гипотензия.Прием с алкогольными напитками и сильнодействующими препаратами.

Прием лукового чая улучшит состояние организма за счет насыщения его полезными веществами. Также принимая чай регулярно, вы выработайте иммунитет, который помогает бороться с вредными бактериями. Прежде чем употреблять луковый чай, необходимо внимательно ознакомиться с противопоказаниями или проконсультироваться с врачом.