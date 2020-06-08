Чернокожий историк из США нашел расизм в России, а «виноват во всем Трамп»

Лидия Мартынова

Расизм есть везде, а не только в США. Это касается и России. Об этом заявил в интервью германскому Der Spiegel историк-афроамериканец Эдди Глод (Eddie Glaude).

«Расизм есть и в Европе, например, в том, что касается темы миграции. В Европе он существует в виде идеологии превосходства белых, которой придерживаются неонацисты. Мы видим, что происходит в Венгрии. Мы видим, что происходит в России. Борис Джонсон победил на выборах, потому что использовал страх „к другим“. Расизм — это мировая идеология, которая при этом тесно связана с капитализмом. Так было со времён торговли рабами через Атлантический океан. Так что нам предстоит ещё многое сделать, что создать новый мир. Мы должны рискнуть всем, чтобы этого добиться», — заявил Глод.

Нынешние расовые протесты в США связаны со «старой проблемой» страны, а именно утверждением, что жизнь белого человека дороже жизни темнокожего.

«Это утверждение глубоко укоренилось в том, как организовано общество в США — и как полиция с нами обходится, — объясняет он. — Covid-19 показал эту неприглядную сторону».

По словам чернокожего историка, от пандемии пострадало очень много негров, причем среди них больше случаев заражения, госпитализации и смерти.

«И к этому ещё добавились недавние случаи полицейского насилия против афроамериканцев», — негодует Глод.

А убитый полицейскими в Миннеаполисе Джордж Флойд — это «символ всего, что не так с США», считает историк:

«Наша система породила огромное неравенство, сделала нас всех эгоистичными людьми, которых заботят только конкуренция и вражда, разрушила понятие коллективного блага и порвала общественную сеть безопасности».

Мы слышим «предсмертные хрипы умирающей Америки». И эту Америку представляет глава Белого дома Дональд Трамп. Республиканцы понимают, что их электорат не растёт, а сокращается, объясняет Глод. Христианско-консервативных белых американцев становится всё меньше. Политики же предпринимают «панические и маниакальные попытки», чтобы сохранить то, что уже умирает.

«Covid-19 и Джодж Флойд только ускорили этот процесс. Но в то время как погибает старый мир, пытается зародиться новый. А мы — акушеры», — объясняет историк.

Он также недоволен тем, что демократы отказываются возглавить протест. По его словам, они слишком увлечены предвыборной борьбой. Эксперт не исключает, что обе партии и крупный капитал сговорились, чтобы и дальше оставлять работникам одни только крохи.

Так что задача протестов не в том, чтобы прогнать Трампа с поста президента и посадить на него кандидата от демократов Джо Байдена, поясняет Глод:

«Необходимо сместить моральный акцент страны подальше от Уолл-стрит и Кремниевой долины. Речь идёт о фундаментальной справедливости. В самой богатой стране в мировой истории не должно быть такого большого количества бедных. Мы стоим на пороге революционного момента».

При этом Глод обещает, что беспорядки продолжатся:

«Лучше не станет. Мы летим через шторм. Пристегнитесь покрепче!».

Профессор Эдди С. Глод-младший (род. 1968) заведует кафедрой афроамериканских исследований в Принстонском университете Джеймса С. Макдоннелла. Сооснователь The Huffington Post, постоянный член «Черного союза» США.