Чернокожий историк из США нашел расизм в России, а «виноват во всем Трамп»
Расизм есть везде, а не только в США. Это касается и России. Об этом заявил в интервью германскому Der Spiegel историк-афроамериканец Эдди Глод (Eddie Glaude).
Нынешние расовые протесты в США связаны со «старой проблемой» страны, а именно утверждением, что жизнь белого человека дороже жизни темнокожего.
По словам чернокожего историка, от пандемии пострадало очень много негров, причем среди них больше случаев заражения, госпитализации и смерти.
А убитый полицейскими в Миннеаполисе Джордж Флойд — это «символ всего, что не так с США», считает историк:
Мы слышим «предсмертные хрипы умирающей Америки». И эту Америку представляет глава Белого дома Дональд Трамп. Республиканцы понимают, что их электорат не растёт, а сокращается, объясняет Глод. Христианско-консервативных белых американцев становится всё меньше. Политики же предпринимают «панические и маниакальные попытки», чтобы сохранить то, что уже умирает.
Он также недоволен тем, что демократы отказываются возглавить протест. По его словам, они слишком увлечены предвыборной борьбой. Эксперт не исключает, что обе партии и крупный капитал сговорились, чтобы и дальше оставлять работникам одни только крохи.
Так что задача протестов не в том, чтобы прогнать Трампа с поста президента и посадить на него кандидата от демократов Джо Байдена, поясняет Глод:
При этом Глод обещает, что беспорядки продолжатся:
Профессор Эдди С. Глод-младший (род. 1968) заведует кафедрой афроамериканских исследований в Принстонском университете Джеймса С. Макдоннелла. Сооснователь The Huffington Post, постоянный член «Черного союза» США.