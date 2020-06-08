Чили закроет посольства в пяти странах

Анастасия Иванова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Власти Чили приняли решение закрыть посольства в Алжире, Греции, Дании, Румынии и Сирии с целью экономии бюджетных средств. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на зарубежные средства массовой информации.

Ранее Всемирный банк спрогнозировал снижение ВВП южноамериканской страны по итогам года на 4,8%. Сложная экономическая ситуация в республике вызвана падением стоимости меди и ограничениями, введенными на фоне пандемии коронавируса.

Решение о закрытии организаций было принято после анализа результатов работы всех чилийских посольств. Руководителям дипмиссий рекомендовали подготовиться к закрытию посольств до конца года.

Вместе с тем чилийские власти приняли решение об усилении дипломатических представительств в Индии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Министерство здравоохранения Чили сообщило, что выздоровевшие от коронавируса граждане страны получат «иммунные паспорта».