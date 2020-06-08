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Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 55 человек

Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 55 человек
Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 55, до 40 597 человек, количество заболевших увеличилось на 1 205, до 287 399, свидетельствуют данные минздрава страны.

Это самые низкие показатели с начала локдауна, но в выходные показатели обычно ниже из-за того, что система оповещения не работает в полную силу. Днем ранее количество умерших составляло 77, заболевших – 1 326.

В Лондоне за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса.


ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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