Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 55 человек

Алексей Вольцев

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки выросло на 55, до 40 597 человек, количество заболевших увеличилось на 1 205, до 287 399, свидетельствуют данные минздрава страны.

Это самые низкие показатели с начала локдауна, но в выходные показатели обычно ниже из-за того, что система оповещения не работает в полную силу. Днем ранее количество умерших составляло 77, заболевших – 1 326.

В Лондоне за сутки не зафиксировано ни одного случая смерти от коронавируса.

ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,7 миллиона случаев заражения, более 397 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.