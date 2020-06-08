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Дмитрий Глушко рассказал об особенностях приема в колледжи и техникумы в этом году

Дмитрий Глушко рассказал об особенностях приема в колледжи и техникумы в этом году

Минпросвещения России создало условия для того, чтобы абитуриенты колледжей и техникумов могли отправить документы для поступления в электронной форме и предоставить оригиналы до конца года, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о зачислении в организации среднего профобразования станет известна в период с 26 августа по 1 сентября. Об этом первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко рассказал в программе «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда».

«Мы постарались убрать все бюрократические препоны. Абитуриент может подать свои документы при помощи «Почты России», по электронной почте, с помощью региональных порталов госуслуг, в простой и удобной форме выслать сканы своих документов, в том числе медицинских справок. Все сделано для того, чтобы человек мог отправить документы в электронном формате, а оригиналы донести до конца года», – объяснил Дмитрий Глушко.

Дмитрий Глушко сообщил, что сроки подачи документов в учреждения СПО продлены до 25 августа. Приоритет при поступлении будут иметь абитуриенты с более высоким средним баллом аттестата.

«Приказы о зачислении будут между 26 августа и 1 сентября. До 25 ноября у не поступившего на выбранную специальность абитуриента остается возможность поступить в другое учебное учреждение», – заявил первый заместитель Министра просвещения.

Дмитрий Глушко отметил, что испытания по многим специальностям, требующим определенных творческих способностей, физических, психологических качеств, могут проходить в дистанционном формате, но также «есть все механизмы, чтобы создать в образовательных учреждениях санитарно-эпидемиологические условия» для проведения очных экзаменов.

Для получения необходимой информации о приеме в колледжи и техникумы в этом году первый заместитель Министра порекомендовал воспользоваться горячей линией Минпросвещения России: +7 (977) 978-29-69. Операторы горячей линии проводят консультации в круглосуточном режиме.

# Общество
По материалам: edu.ru

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