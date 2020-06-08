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Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку

Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержкуМарат БашаровФото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Дочь избивавшего жен актера Марата Башарова Амели в эфире передачи «Звезды сошлись» выступила в его поддержку. Запись программы опубликована на YouTube-канале телеканала НТВ.

«Я хочу сказать, что мой папа — просто прекрасный человек, прекрасный актер и прекрасный отец», — заявила 15-летняя дочь Башарова. По ее словам, артиста «поливают грязью не за правдивую историю».

Девушка обратилась к экс-супругам актера и призвала вспомнить, как много всего хорошего делал для них ее отец. «Делать больно, поливать грязью снова. Зачем это все надо? Просто будьте добрее, будьте счастливы и живите своей жизнью» — сказала она.

Ранее в сети появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России из-за его признаний в избиении бывших жен. В настоящее время обращение собрало более 63 тысяч подписей.

В начале мая экс-супруга артиста Елизавета Шевыркова рассказала, что он избил ее на третьем месяце беременности. Тогда Шевыркова приехала в Германию, где у мужа были гастроли. Артист напился, начал конфликтовать с супругой и душить ее.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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