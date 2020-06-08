Духов день 8 июня: славянские обряды и народные традиции

Вадим Карасев

Духовым днем в народе назван православный праздник в честь Святого Духа. Праздник не обходится без соблюдения традиций, которые пришли к нам из народа, и 8 июня каждый сможет привлечь в жизнь благополучие благодаря славянским обрядам.

Празднование Духова дня в июне 2020 года состоится 8 июня. В этот день возносят молитвы Высшим Силам, а также проводят обряды, направленные на улучшение жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с народными традициями праздника и не упустить возможности привлечь благополучие.

Народные традиции Духова дня

По обычаю домашние иконостасы украшали свежими березовыми ветвями, на которые по поверьям спускались души умерших родственников. Их просили укрепить родовую защиту и не оставлять живущих на земле без присмотра.

В Духов день чтили землю, которая кормила людей. Никаких работ в праздничный день не проводилось, поля и огороды не тревожили, стараясь ничего не сажать, чтобы не лишиться высшей милости и не остаться без урожая. В день праздника земле кланялись, а также оставляли ей дары: свежий хлеб, яйца и иные лакомства. Читали и заговоры, направленные на богатый урожай, обходя поля.

Еще одной традицией на праздничный день было освящение колодезной воды. В прежние времена колодцы обходили, читая заговоры на воду и бросали туда монеты. Водой умывались, чтобы надолго сохранить красоту и молодость, исцелиться от недугов и привлечь в жизнь благополучие. Возле колодцев оставляли угощения, немного воды брали с собой.

Славянские обряды 8 июня 2020 года

Женщины в Духов день обязательно устраивали встречи на природе, беря с собой угощения. После обеда остатки еды оставляли и кланялись земле, прося у нее благословения и хорошего урожая. По траве ходили босиком, чтобы зарядиться энергией природы и привлечь благополучие в жизнь.

Традиционным обрядом считалось привлечение денег. В праздник монетки аккуратно зарывали под молодыми деревцами, стараясь не потревожить корней, и приговаривали:

«Деревце растет, сил набирается, к небу стремится, ввысь растет. Так и доход мой будет расти, с каждым днем прибавляться. Сколько листочков, столько и монет. Сколько деревцу лет, с только и у меня не будет бед».

Своеобразный клад поливали родниковой или колодезной водой.

На Духов день проводили обряды для защиты от нечисти. Для этого в домах развешивали веточки полыни, посыпали солью пороги, а также мастерили обереги не только для всех членов семьи, но и для скотины, чтобы ту никто не сглазил. В современном мире можно защититься от любого зла, вознеся молитву.

Проводили и обряды, направленные на сохранение красоты и молодости. Для этого с утра после пробуждения трижды умывались, приговаривая:

«Водой целебной в день праздника умываюсь, красоту и молодость берегу. Водица дурное смывает, красоту и здоровье мне оставляет».