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Думские комитеты и фракции представят свои предложения по восстановлению экономики

Думские комитеты и фракции представят свои предложения по восстановлению экономики

Профильные комитеты Госдумы и политические фракции к концу недели представят в правительство свои предложения для общенационального плана по восстановлению экономики. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал журналистам по итогам заседания Совета Думы.

В настоящее время по поручению президента кабмин готовит общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса​​​. Вячеслав Володин отметил, что так как этот вопрос затрагивает граждан, необходимо, чтобы документ кабмина был сформирован с участием парламентариев

«Мы обсудили этот вопрос с председателем правительства и договорились, что профильные комитеты, фракции свои предложения (в план по восстановлению экономики) внесут в правительство, что будет сделано в течение этой недели», — сказал Володин.

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По материалам: pnp.ru

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