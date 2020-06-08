Думские комитеты и фракции представят свои предложения по восстановлению экономики

Лидия Мартынова

Профильные комитеты Госдумы и политические фракции к концу недели представят в правительство свои предложения для общенационального плана по восстановлению экономики. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал журналистам по итогам заседания Совета Думы.

В настоящее время по поручению президента кабмин готовит общенациональный план восстановления экономики после пандемии коронавируса​​​. Вячеслав Володин отметил, что так как этот вопрос затрагивает граждан, необходимо, чтобы документ кабмина был сформирован с участием парламентариев

«Мы обсудили этот вопрос с председателем правительства и договорились, что профильные комитеты, фракции свои предложения (в план по восстановлению экономики) внесут в правительство, что будет сделано в течение этой недели», — сказал Володин.