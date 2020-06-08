Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, Софи Тернер с мужем и другие звезды приняли участие в протестах в США

Вадим Карасев

В то время как одни знаменитости выступают в соцсетях против жестокости полиции и расизма, другие выходят на улицы и присоединяются к движению Black Lives Matter. В минувшие выходные к звездам, отстаивающим свою гражданскую позицию, присоединились беременная Софи Тернер и ее муж Джо Джонас. Они вместе с друзьями приняли участие в мирной акции протеста в субботу. Бывшая звезда "Игры престолов" опубликовала в микроблоге фотографии, сделанные в парке. Брат ее супруга запостил групповой снимок, на котором все позируют в масках, а Тернер держит над головой плакат с надписью "Молчание белых — это преступление".





Другая пара, которая приняла участие в марше BLM, — это Пинк и Кэри Харт. Певица и ее муж также разместили видео мирной демонстрации. Актер Майкл Б. Джордан тоже принял участие в марше в Лос-Анджелесе. Он произнес эмоциональную речь о необходимости разнообразия в Голливуде.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес также не остались в стороне от ситуации. Они вместе с друзьями протестовали на Голливудском бульваре в воскресенье в Лос-Анджелесе. В знак протеста Джей Ло несла табличку с надписью Black Lives Matter, а ее жених — табличку с надписью BLM #EnoughIsEnough ("Хватит — значит хватит").





Коул Спроус (он на днях был арестован во время мирных акций протеста в Санта-Монике) и Кайя Гербер были замечены марширующими во время акции протеста в воскресенье в том же Лос-Анджелесе. Судя по всему, слухи, что пара встречается, — правда.





Кара Делевинь также с гордостью поддержала движение Black Lives Matter.

Один шаг вперед, но долгий путь впереди,

— написала она под фотографией с марша.





После трагической смерти Джорджа Флойда в США, а также во многих других странах мира прошли акции протеста против расизма. Афроамериканец Джордж Флойд погиб 25 мая после того, как проводивший его задержание полицейский в течение почти девяти минут сдавливал его горло коленом, несмотря на просьбы задержанного о помощи и фразы, что он не может дышать.