Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии

Вадим Карасев

Армен ДжигарханянФото: Илья Питалев / РИА Новости

Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

У актера случился инсульт. Отмечается, что он находится в реанимации.

В августе 2019 года Джигарханян также был госпитализирован. Сообщалось, что его состояние оценивается как тяжелое, однако позже стало известно, что артист проходил плановый осмотр. В 2018-м он попадал в больницу пять раз.

Армен Джигарханян — актер и театральный режиссер. Он играл в таких картинах, как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Ширли-мырли».