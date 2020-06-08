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Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО

Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
Российские финансовые организации призвали доработать требования по переходу на отечественное программное обеспечение (ПО): не все программы имеют российские аналоги, а форсирование технологической перестройки негативно скажется на финансовой прочности компаний, говорится в письме Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), направленном в Минкомсвязь РФ.

Министерство предлагает обязать владельцев объектов критической инфраструктуры, к которым относятся и финансовые организации, перейти на преимущественное использование российского программного обеспечения с 2021 года, а оборудования — с 2022 года.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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