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Forbes назвал самую опасную и самую безопасную в плане Covid-19 страны

Forbes назвал самую опасную и самую безопасную в плане Covid-19 страны

Самой безопасной страной в плане коронавирусной эпидемии в мире оказалась Швейцария, а самой опасной — Южный Судан. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на данные нового доклада Deep Knowledge Group.

«А что США? — задаётся вопросом журнал. — Они на 58-м месте, сразу за Румынией, и на две позиции впереди России».

Данные выкладки базируются «на 130 как количественных, так и качественных параметрах, а также учитывают более 11 тыс. единиц информации в таких категориях, как эффективность карантина, мониторинг и обнаружение заражённых, мощь системы здравоохранения и эффективность правительства».

По прошествии нескольких месяцев пандемии рейтинг стран в плане эпидемиологической безопасности стал выглядеть совсем иначе, чем в её начале. Изначально самые высокие места заняли страны, способные молниеносно реагировать на кризисные ситуации. Однако сейчас «призовые» позиции достались государствам с устойчивой экономикой.

Первое и второе места заняли Швейцария и Германия. Такой высокой оценке они обязаны именно устойчивой экономике и осторожной кампании по ослаблению ограничений, имеющей под собой научную основу. Третье место занял Израиль, четвёртое — Сингапур, пятое — Япония, шестое — Австрия, седьмое — Китай. Замыкают десятку лидеров Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. США находятся на 58-м месте, в то время как Россия — на 61-м.

На данный момент, если верить докладу, наиболее опасными регионами являются страны Африки к югу от Сахары, Южная Америка, а также некоторые ближневосточные страны, а также страны Азиатско-Тихоокеанского региона, утверждает Forbes.

Следует отметить, что именно Россия и США находятся на первом и втором местах по количеству тестов на коронавирус (более 20 млн и 12 млн соответственно), эти данные находятся в открытом доступе. В Швейцарии, население в которой составляет 8 млн 650 тыс. человек, на сегодня 1 921 летальный случай. В России (население более 145 млн) скончались всего 5 859 человек, в США (население более 330 млн) — 112 тыс. 205 человек. Тот же ресурс Worldometers.info позволяет подсчитать летальность на 1 000 жителей в каждой стране: Россия — 40 (48-е место), США 339 (12-е место), Швейцария 222 (15-е место).

Первое место по смертности в мире занимает крошечная республика Сан-Марино — там скончались 1 238 жителей из 33 926, второе — «государство с устойчивой экономикой» Бельгия (828 смертей на 1 000 человек).

В этом плане не нужно быть аналитиком, чтобы «оценить безопасность», но у Forbes, вероятно, совсем другие задачи.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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