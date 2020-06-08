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Forbes предрек России скорую победу над НАТО после вывода американских войск из ФРГ

Forbes предрек России скорую победу над НАТО после вывода американских войск из ФРГ

Вывод американских войск с территории Германии снизит обороноспособность НАТО и сделает европейских членов альянса более уязвимыми перед Россией, пишет журнал Forbes.

США планируют вывести из ФРГ 9,5 тысяч военных и оставить там 25 тысяч. Согласно прогнозу издания, такое решение приведет к недостаточной защищенности восточных границ НАТО. В первую очередь это касается стран Прибалтики: если раньше, по оценке экспертов, российским войскам понадобилось бы 60 часов, чтобы дойти до Риги или Таллина, то после сокращения американской группировки в ФРГ это время окажется еще меньше.

Россия, по данным Forbes, обладает танками в количестве 760 единиц, которые могут быть оперативно переброшены к границам стран Балтии. НАТО же может ответить лишь 130 танками, дислоцированными в регионе, причем 90 из них принадлежат США. А это значит, что в случае решения Вашингтона вывести танковые батальоны европейским участникам альянса будет нечего противопоставить российской армии, даже с преимуществом в воздухе.

Опрошенные эксперты полагают, что для сохранности восточной границы ее следует укрепить 15 батальонами вдобавок к нынешним 15. Причем они должны быть оснащены тяжелой бронетехникой, которая способна противостоять российским танкам.

6 июня президент США Дональд Трамп объявил о выводе 9,5 тысяч военных из Германии и сокращении воинского контингента в стране до 25 тысяч человек. Это решение раскритиковали в Берлине, отметив, что оно сыграет на руку России и Китаю.

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По материалам: uposters.ru

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