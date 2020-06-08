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Франция пошла на масштабные меры ради спасения от безработицы

Франция пошла на масштабные меры ради спасения от безработицыФото: Stephane Mahe / Reuters

Правительство Франции анонсировало масштабные меры ради спасения граждан страны от безработицы. Власти республики планируют дополнительно потратить 1 миллиард евро на программу, стимулирующую компании нанимать молодых специалистов. Об этом пишет Reuters.

Безработица, в том числе среди молодого населения, во Франции сильно взлетела после мирового финансового кризиса 2008 года. В последующие 12 лет власти страны предпринимали шаги для того, чтобы увеличить занятость молодого населения, пишет Bloomberg. Так, в стране действует программа, согласно которой компании, нанимающие на работу молодого специалиста, получают компенсации от государства.

В текущем году, несмотря на тяжелый кризис, власти увеличат ее финансовую поддержку. Так, за наем сотрудника до 18 лет компания сможет получить 5 тысяч евро вместо полагавшихся ранее 4125 евро. За предоставление работы молодому кадру в возрасте 18 лет и выше полагается выплата 8000 евро (ранее сумма составляла 5125 евро).

Французские власти ожидают, что подобные меры позволят предотвратить массовые увольнения. Сохранение максимальному числу жителей страны работы, даже если количество рабочих часов снизится, с одной стороны, позволит людям сохранить навыки, с другой, приведет к более быстрому восстановлению спроса и экономики после кризиса.

Согласно прогнозу министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра, страну ждет самый сильный со времен Второй мировой войны экономический кризис. Спад 2020 года обещает значительно превзойти падение на 2,2 процента, наблюдавшееся в 2009 году после Великой рецессии. В марте число зарегистрированных безработных достигло рекордного уровня, увеличившись более чем на 7 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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