ФРГ предложила создать стратегию ЕС по Китаю на фоне ухудшения отношений с США

Вадим Карасев

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюзу следует сформировать общую стратегию в отношении Китая. Это заявление прозвучало на фоне ухудшения отношений ФРГ и Соединенных Штатов.

Как сообщает Bild, Маас назвал КНР "будущей сверхдержавой" и предложил учитывать как политические, так и экономические соображения в отношениях с Поднебесной.

"Нам необходима единая европейская стратегия [по отношениям с Китаем], чтобы защитить наши свободные ценности", – сказал он.

Министр также назвал "сложным" вопрос вины Китая в распространении коронавирусной инфекции. Он напомнил, что не только КНР, но и многие другие государства на первых этапах допускали ошибки в борьбе с вирусом. В интересах Пекина, считает Маас, будет обеспечить "полную прозрачность" в вопросе происхождения вируса.

Ruposters писал, что Госдепартамент США ранее заявил о готовности вступить в конфликт с Китаем еще по одному поводу – в Вашингтоне обвиняют китайскую сторону в попытке обмануть гонконгцев и лишить их обещанных свобод.