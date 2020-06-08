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ГБР расследует около 5 тыс. дел по фактам полицейского произвола

ГБР расследует около 5 тыс. дел по фактам полицейского произвола
Государственное бюро расследований расследует около 5000 уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток. Об этом заявил и.о. директора ведомства Александр Соколов.

Расследование таких дел занимаются специальные подразделения, созданные в структуре ГБР.

"В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в частности касающихся жесткого обращения и пыток", - заявил Соколов.
По его словам, такие преступления расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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