Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — один из самых объективных экспертов в области астрологии. Его прогноз на текущую неделю поможет вам обрести удачу и счастье, а также решить все самые важные проблемы в любви и на работе.

Павел Глоба рассказал порталу Woman`s day о своих мыслях относительно периода с 8 по 14 июня. Вторая неделя июня будет продуктивным и во многом интересным временем. Это тот самый период, когда можно как быстро достичь своих целей, так и очень быстро утратить контроль над ситуацией. Старайтесь не унывать и искать выход из любой сложившейся ситуации.

Овен

Овнам стоит начать неделю со смены обстановки. Отличным способом наладить гармонию будет перестановка мебели в доме. Понедельник будет идеальным дня для наведения порядка и принятия важных решений. Самые благоприятные дни — вторник и среда, потому что звезды в эти два дня будут находиться в наилучшем положении. 9 и 10 число можно посвятить чему угодно. Главное, чтобы это нравилось самим Овнам.

Эта неделя будет идеальной дня общения с живую и в социальных сетях, для поиска второй половинки и усердного труда. 14 число — неблагоприятный день, поэтому завершить неделю астролог советует Овнам в уединении и осторожности. В воскресенье лучше как следует расслабиться и не рисковать.

Телец

У Тельцов начинается время преображения. Начать можно с преображения домашней ауры, которая благоприятно отразится на биополе самих Тельцов и всех их близких. Для этого можно воспользоваться талисманами для дома от фэн-шуй. Также полезно будет сделать уборку и навести порядок в доме и на рабочем месте.

Это идеальный период для покупок, помощи окружающим людям. Самые благоприятные дни — 8, 12 и 13 июня. В эти дни желательно полностью отдавать себя любимому делу, работе и бизнесу. Можно совершать крупные сделки, заниматься планированием, получением новых знаний. Лишь во вторник звезды будут в диссонансе с планетами, что отразится на настроении Тельцов.

Близнецы

На этой неделе Близнецам на пути постоянно будут встречаться новые люди. Это идеальное время для знакомств и поиска второй половинки. Для того, чтобы понять, как сложатся отношения, можно воспользоваться гороскопом знакомств. Также на этой неделе Близнецы смогут понять, какие перед ними стоят цели, почему они важны и как их достичь.

Павел Глоба советует людям этого Знака больше времени посвящать тому, что имеет наивысший приоритет важности, не обходя стороной обязанности и дела. Близнецам понадобится самостоятельность и умение быстро включаться в дела, избегая лени и прокрастинации. Сделать это проще всего будет 9 и 10 числа. В пятницу лучше не отлынивать от работы.

Рак

Ракам стоит остерегаться энергетических вампиров. Это будет период, в которых токсичные люди могут активизироваться и постараться вставить палки в колеса Раков. Уберечь себя от их влияния Ракам помогут специальные обереги. Также им поможет самостоятельность и самодостаточность в каждом вопросе, каким бы сложным он не был.

Астролог настоятельно рекомендует Ракам не привлекать к себе лишнего внимания и не начинать ненужных ссор и конфликтов. В понедельник это может разрушить любые надежды на успех, а в самые благоприятные дни недели с 11 по 13 июня это будет отвлекать от самых важных дел и задач. В отношениях с близкими и второй половинкой лучше избегать неопределенности.

Лев

У Львов начало недели будет не самым простым. Вторник станет днем деструктивной энергии звезд, поэтому астролог не рекомендует транслировать в окружающий мир свое недовольство и негатив. Если какой-то из дней недели не задастся с самого начала, можно будет воспользоваться заговорами-шепотками на удачу.

В целом неделя идеальна для смены обстановки, для обретения новых знаний. Стоит остерегаться незнакомых людей. Возможны случайности, о которых ничего не будет известно заранее, так что придется запастись терпением. Будут также и срывы планов, из-за которых не стоит расстраиваться. Самый благоприятный день недели — воскресенье. Он идеален для любых дел.

Дева

Девам астролог советует научиться понимать знаки Вселенной. На этой неделе ночные светила будут на стороне Дев. Поэтому начнут посылать им различные сигналы, которые нужно уметь считывать. Также звезды повысят интуицию Дев, что тоже благоприятно скажется на принятии решений и на продвижении в любви и делах.

Самый благоприятный день недели — понедельник. 8 числа стоит полностью уйти в работу, вспомнив о любви и домашних делах лишь вечером. В этот день удастся сделать больше, чем кажется. На этой неделе астролог советует не давить на партнера, на друзей и близких. Это может привести к большой ссоре. Особенно стоит выделить 11 июня — в этот день ссоры вдвойне опасны.

Весы

Для Весов эта неделя будет очень важна в сфере финансов и работы. Для достижения целей и наилучших результатов, а также для успешного поиска новых увлечений стоит начать следовать десяти правилам успеха. В понедельник будет самое сложное и непредсказуемое время. 9 и 10 июня, наоборот — самые яркие и благоприятные дни.

В эти семь дней лучше не оставаться не у дел. Астролог настоятельно рекомендует Весам следовать ранее принятым планам и не бояться вносить в них изменения вынужденного характера. Это может быть очень непростая, но результативная неделя. Велика вероятность того, что Весы окажутся в очень выгодном положении уже в первые дни периода.

Скорпион

Сильные ритуалы на любовь помогут Скорпионам стать более успешными в амурной сфере. Дело в том, что отношения со второй половинкой на этой неделе могут стать более напряженными и непредсказуемыми. Также подобные заговоры будут полезными для тех, кто находит в поисках любви. Астролог советует бороться с ревностью, завистью и злобой в своем сердце.

Это прекрасный период для работы. Особенно стоит выделить такие дни как 8, 12 и 13 июня. Если что-то мешает работе и развитию, то необходимо избавиться от этого как можно скорее. Звезды и планеты помогут Скорпионам сделать это максимально эффективно. Если дела наскучат или заставят приуныть, можно избавиться от негатива при помощи приятных воспоминаний и релаксации.

Стрелец

Благоприятными днями для представителей этого Знака станут 9, 10 и 14 июня. На этой неделе астролог советует погрузиться в семейные дела, в поиски любви, в романтику и флирт. Также это время будет идеальным для осуществления и претворения в жизнь амбициозных целей. Эффективный ритуал на исполнение желаний поможет быстрее достичь желаемого и исполнить мечты.

В работе и бизнесе не стоит недооценивать коллективный труд. Это хорошее время для проявления лидерских качеств, для мозговых штурмов. Также Стрельцам очень повезет в творчестве. Любые проблемы, которые встретятся на пути этих людей, к концу недели будут не более чем неприятным воспоминанием.

Козерог

Денежные вопросы на этой неделе астролог советует Козерогам решать в первую очередь. Привлечь удачу в этой сфере им поможет сила мысли. Важно помнить о созидательном мышлении и о том, что сомнения рушат мечты. На этой неделе будет много трудностей, но со всеми ними Козерогам удастся справиться. В некоторых ситуациях потребуется максимум самоотдачи.

Всё самое интересное будет происходить во второй половине недели. Речь идет о 12 и 13 июня — самых ярких и благоприятных днях, а также о 14 числе — самом опасном дне, в который желательно забыть обо всем негативном и сосредоточиться на отдыхе, личных делах, релаксации. В целом на неделе астролог советует не забывать о романтике и любви.

Водолей

Самый неблагоприятный день недели — вторник. 9 июня астролог советует Водолеям пользоваться простыми способами привлечения удачи для их Знака Зодиака. Этот день не должен доставить больших проблем. Самый яркий и благоприятный день — воскресенье. Его Водолеям лучше посвятить любимым людям и урегулированию разногласий.

В целом эта неделя будет достаточно благоприятной, особенно для творческих личностей и для всех, кто умеет принимать нестандартные решения. В эти семь дней Водолеям может понадобиться вся их харизма и обаяние, особенно в поисках второй половинки или в процессе поиска новой работы.

Рыбы

Рыбам настоятельно не рекомендуется общаться с конфликтными и грубыми Знаками Зодиака. С такими людьми общение может пойти не по плану с самого начала, поэтому лучше не провоцировать их. Желательно окружать себя интересными и добрыми личностями, особенно 9 числа — в самый неблагоприятный день.

Заводить новые знакомства будет крайне несложно, особенно в интернете. Всем, кто находится в поисках второй половинки, лучше не ждать у моря погоды. В бизнесе и на работе удача ждет всех, кто занимается недвижимостью. Это идеальное время для заключения сделок и поиска решения новых проблем.