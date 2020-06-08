Госдеп: 22 июня в Вене пройдут переговоры с Россией по СНВ-3

Алексей Вольцев

22 июня в Вене состоится новый раунд переговоров по контролю над вооружениями между Россией и США. Об этом сегодня, 8 июня, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя госдепартамента.

На встрече США будет представлять спецпредставитель президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, а Россию — заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Чиновник Госдепа не исключил, что на переговорах может открыться возможность продления договора о ядерном оружии (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале, «если Россия решит привлечь Китай к переговорам, направленным на контроль над ядерными запасами всех трех стран».

По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, США пригласили Китая для участия в венских переговорах, но официальные лица в Пекине до сих пор воздерживались от трехсторонних встреч по данной проблеме, утверждая, что они сильно отстают от Москвы и Вашингтона, которые вместе являются обладателями более 90% мирового ядерного оружия.

Следует отметить, что ранее администрация президента США Дональда Трампа отклоняла призывы России начать переговоры о расширении СНВ-3. США настаивают на том, что любое соглашение должно включать в себя Китай. Десятилетний договор, последний из которых охватывает ядерные силы бывших противников времен холодной войны, может продлеваться еще на пять лет с согласия обеих сторон. Представитель Госдепартамента сказал, что еще слишком рано обсуждать сроки.

Ранее Биллингсли указывал, что у США есть список требований от России и Китая к более широкому соглашению о контроле над вооружениями. Он включает гораздо более надежные меры проверки наряду с новым серьезным требованием: любой будущий режим контроля над вооружениями должен включать все ядерное оружие, а не только стратегические боеголовки.

Чиновники администрации Трампа настаивают на том, чтобы Китай присоединился к переговорам, потому что они полагают, что, хотя у страны гораздо меньше ядерных вооружений, чем у США и России, она быстро наращивает ядерный потенциал.

«Китай должен быть частью договора и прекратить прятаться за Великой Стеной Тайны, — написал Биллингсли в своем твиттере 21 мая. — Стремление к статусу великой державы означает принятие ответственности за великую державу. Не должно быть никакого тайного наращивания ядерной мощи».