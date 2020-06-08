Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год

Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год

Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год
Государственная дума может на заседании 22 июля заслушать отчет о работе правительства РФ за прошлый год, соответствующее предложение будет рассмотрено в понедельник на заседании Совета нижней палаты.

Ранее отчет правительства в Госдуме был запланирован на 15 апреля, но был перенесен на более поздний срок.

"Комитет (Госдумы по контролю и регламенту - ред.) предлагает... заслушать на заседании Государственной думы 22 июля 2020 года ежегодный отчет правительства Российской Федерации о результатах его деятельности за 2019 год", - говорится в повестке заседания Совета, опубликованной в думской электронной базе данных.

Согласно документу, думским фракциям будет необходимо до 29 июня представить вопросы о работе кабмина за прошлый год в комитет Думы по регламенту. Кроме того, руководителям фракций предложено до отчета правительства провести встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Чернокожий историк из США нашел расизм в России, а «виноват во всем Трамп»
Чернокожий историк из США нашел расизм в России, а «виноват во всем
Очевидцы рассказали подробности расстрела прохожих из окна в Москве
Очевидцы рассказали подробности расстрела прохожих из окна в Москве
Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год
Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Прочитаны зачеркнутые строчки из переписки Марии-Антуанетты
Прочитаны зачеркнутые строчки из переписки Марии-Антуанетты
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобиле
Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобиле
Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»
В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»

Топ на сегодня

Исчезновение Бари Алибасова объяснили
Исчезновение Бари Алибасова объяснили
В Нью-Йорке отменили комендантский час
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики
Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -

Еще по теме

Госдума РФ может заслушать отчет Кабмина за 2017 год 11 апреля
Ежегодный отчет правительства в Госдуме может состояться 15 апреля
Отчет правительства в Госдуме перенесли на более поздний срок
Госдума 17 апреля заслушает отчет правительства по итогам работы в 2018 году