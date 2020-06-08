Готовы ли турагенты «продавать Родину»

Алексей Вольцев

Туристической рознице следует принимать новые правила игры в условиях пандемии: пора перестать бездействовать, ожидая возобновления международного туризма, нужно сосредоточить силы на продаже внутренних курортов, это самый верный способ «выжить» – в один голос говорят эксперты туррынка. Что же мешает турагентам массово следовать новому тренду?

ЭКСПЕРТЫ: ВЫЖИТЬ РОЗНИЦЕ ПОМОЖЕТ ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Настроения у большинства турагентств сейчас упаднические. Львиная доля туристической розницы – более 80% – глубоко специализирована на продаже зарубежных курортов, а пауза в возобновлении выездного туризма в связи с коронавирусом затягивается. Это вынуждает многие компании либо перепрофилироваться, либо ставить на своей туристической деятельности точку.

«Да, можно сидеть и страдать у закрытых границ, а можно действовать, изучать российский турпродукт и неплохо зарабатывать. Каждый сам выбирает, как ему выживать в кризисных условиях и выживать ли. Однозначно, удержаться в бизнесе легче будет тем турагентам, которые научатся продавать российские курорты, смогут реализовать себя во внутренних направлениях. Как это уже активно делают туроператоры», – говорит Алексан Мкртчян, генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон».

Удержаться в бизнесе легче будет тем турагентам, которые научатся продавать российские курорты, смогут реализовать себя во внутренних направлениях

Практически все крупные туроператоры, главным бизнесом которых был выездной туризм, дебютировали со своими предложениями продукта по внутреннему туризму или расширили уже имеющийся ассортимент. Заявлены чартеры не только на черноморские курорты – Краснодарский край и Крым, но и в Калининград, на Алтай, Байкал, в Хакасию.

ИНТЕРЕС ТУРАГЕНТОВ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ КУРОРТАМ ПРОСЫПАЕТСЯ

Турагенты разделились на три лагеря. Первые начали активно изучать российские курорты и уже продают туда туры, вторые хотели бы начать продавать Россию, но не знают, как можно переориентировать туристов, привыкших отдыхать за границей на отечественные курорты. Третьи предпочитают ждать открытия границ и даже не планируют менять туристическое мировоззрение - ни свое, ни своих клиентов.

«С Россией действительно работают не все турагентства. Но в новых условиях на внутренние направления стали обращать внимание гораздо больше и агентов, и туристов», – рассказала Алена Хитрова, PR-директор туроператора ANEX Tour.

Эксперт напомнила, что большие надежды в компании возлагают, в том числе, на новое направление – Хакасию. Туда у туроператора заявлены чартеры с 19 июля. Недельные туры начинаются от 69 тыс. руб. на двоих и от 104 тыс. руб. на две недели, экскурсионные туры со специальным маршрутом – от 89 тыс. руб. на двоих на 8 дней.

В компании TUI Россия также рассказали, что интерес агентов и туристов к внутреннему туризму просыпается. Компания предлагает в этом году чартеры в Сочи из 7 российских регионов, туры выходного дня по 20 направлениям и недавно была анонсирована чартерная программа на Байкал, в столицу Бурятии - Улан-Удэ.

«Новый продукт обязательно привлечет внимание туристов и агентов, но для успешных агентских продаж все же недостаточно только обучить партнеровю Необходим понятный продукт, удобство бронирования и хорошая мотивация. Мы предлагаем акцию – до 30 июня при бронировании тура по России турагент получает комиссию 12%», – рассказали в пресс-службе TUI Россия.

Для успешных агентских продаж все же недостаточно только обучить партнеров, необходим понятный продукт, удобство бронирования и хорошая мотивация.

«Ввиду неопределенности с открытием внешних границ России, путешественники все чаще проявляют интерес к курортам внутри страны. Основной спрос приходится на курорты Краснодарского края, также популярностью пользуются экскурсионные туры в Санкт-Петербург различной продолжительности», – говорит и Светлана Баранова, PR-директор TEZ Tour. В компании уделяют большое внимание обучению розничных партнеров новому продукту, проводят обучающие мероприятия в формате вебинаров.

«Большая часть новых бронирований – это туры по России. Бронируют Краснодарский край, Алтай, Байкал, Сахалин, Санкт-Петербург, автобусные экскурсионные маршруты с выездом из Москвы по Золотому Кольцу, Тверской, Нижегородской областям», – рассказали в PEGAS Touristik.

В компании отметили, что из многих регионов России взяты жесткие блоки на регулярных рейсах Nordwind на курорты, также взяты большие квоты мест в отелях регионов. «Мы понимаем, что агенты мало знакомы с российским продуктом, поэтому уже с этой недели начинаем проводить онлайн-семинары по нашим предложениям», – отметили в PEGAS Touristik.

В компании «Интурист» практически ежедневно проводят Zoom-конференции с регионами, где на многочисленные вопросы турагентов отвечает руководитель департамента внутреннего туризма.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ: ЧТО БЕСПОКОИТ ТУРИСТИЧЕСКУЮ РОЗНИЦУ

Между тем сами турагенты, с которыми поговорил корреспондент «Вестника АТОР», пока не столь оптимистичны и сдержаны в своих оценках продаж туров по России.

«Продажи на выездных направлениях сейчас у всех на нуле. Много говорится о том, что надо осваивать внутренний рынок. Мы пробуем. Но постоянно сталкиваемся при освоении продукта с трудностями. Основная – сложно найти отели на наших курортах, которые бы соответствовали уровню заграничных курортов. А если есть подобные варианты, то ценник совершенно неравнозначный. Еще один момент – туристы привыкли ездить по России без помощи турагентов, да и отели ориентируются на прямые продажи», – говорит Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Поддерживает коллегу и Ирина Бутович, директор компании «Травэл рум». Эксперт убеждена: «Россию можно и нужно продавать, но прежде курорты должны стать конкурентными, а пока в регионах хаотичная и бессистемная действительность в отношении развития туризма. Нужно осмыслить план продвижения».

МИФЫ, МЕШАЮЩИЕ ПРОДАВАТЬ РОССИЮ

Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», считает, что главная проблема турагентов в освоении внутреннего туризма – отсутствие знаний о возможностях курортов.

«У многих агентов российские курорты ассоциируются с низким сервисом и высоким ценником, но это не более, чем страшилка. Отельная база на курортах России достойная, а отелей, которые работают на прямого клиента, не более 5-10%, и мы отслеживаем такие моменты», – говорит эксперт.

У многих агентов российские курорты ассоциируются с низким сервисом и высоким ценником, но это не более, чем страшилка

По мнению и туроператоров, и руководителей агентских сетей, турагентам не нужно переучивать «зарубежных» клиентов, нужно привлекать туристов, которые ездят на курорты самостоятельно.

«По итогам 2019 года Краснодарский край принял порядка 17 млн. туристов. Пакетный тур у туроператора в Сочи можно купить за 35 тыс. руб. на двоих. Такой ценник привлечет тех, кто раньше даже не думал об организованной поездке в Сочи. Пакетный тур решает и еще одну проблему – сниженный ценник на размещение при прямом бронировании», – подчеркивает г-н Ромашкин из «Дельфина».

«Хватит ли места на курортах России? Хватит. Не стоит забывать, что в этом году даже на российских курортах не будет тех объемов, что были годом ранее», – считает Алексан Мкртчян.