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Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого

Григорий Лепс выпустил альбом "На дистанции" с песнями Высоцкого
Российский певец Григорий Лепс сообщил в инстаграме о выходе нового альбома "На дистанции", в который вошли песни Владимира Высоцкого.

"Я хорошо помню, как мой отец и вся моя музыкальная семья слушали песни Высоцкого, как они сами их пели дома, на кухне под гитару. Эти произведения были важной частью моей жизни, я впитывал их с детства. Сейчас, когда я решаюсь исполнить какие-либо песни Владимира Семеновича, то выбираю те, что наиболее близки мне лично. С ними связывают собственные воспоминания, отголоски в моей душе", – написал Лепс.

Он подчеркнул, что перед тем, как спеть произведения знаменитого советского артиста и музыканта, много слушал записи и отобрал те, в исполнении которых был полностью уверен, чтобы ничего не испортить.

"Для альбома "На дистанции" подготовил 22 произведения. Настоящие истории и размышления о жизни. Она такая стремительная. Порой бывает жесткая, но, конечно, и радостная. В ней есть место и трагедии, и комедии", – рассказал Григорий Лепс.

Песни можно послушать или скачать на всех цифровых платформах.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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