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Instagram запустил специальную функцию для россиян

Instagram запустил специальную функцию для россиянСкриншот: Instagram

Соцсеть Instagram запустила в России специальную функцию, позволяющую пользователям оформить заказ еды прямо из приложения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Теперь россиянам для заказа блюд нужно будет нажать на специальный стикер в аккаунте понравившегося ресторана или кафе. Стикер будет отображаться в сторис профилей и на главной странице аккаунта. В соцсети подчеркнули, что новая функция — одна из инициатив Instagram по поддержке малого бизнеса из-за пандемии коронавируса.

Функция стала доступна для российских заведений с 3 июня. Кнопку для заказа они смогут добавить в последнем обновлении приложения. При нажатии на нее юзеры автоматически перейдут на сайт партнера по доставке и смогут оформить заказ. Подобными сторис с возможностью заказа можно будет делиться в своем аккаунте.

В феврале Instagram изменил раздел «Подписки». Пользователи приложения стали видеть свои подписки разделенными на две категории: страницы, которые они часто видят в ленте, и профили, с которыми они взаимодействуют редко.

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По материалам: lenta.ru

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