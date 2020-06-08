Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЭИСИ составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19

ЭИСИ составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями с первого по седьмое июня.

В топ-3 категории "меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения" вошли субъекты РФ, которые "реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса, формированию необходимого запаса лекарств".

В перечне мер по профилактике и нераспространению коронавируса отмечены регионы, реализовавшие наиболее эффективный комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, приведших к низким (по сравнению с остальными регионами) показателям прироста заболевших за неделю.

Солидарность общества в противодействии коронавирусу - здесь отмечены регионы с наиболее широким спектром акторов (органы власти, бизнес и гражданское общество), оказывающих поддержку заболевшим, медикам, социально незащищенным категориям граждан, что говорит о высокой степени консолидации общества в борьбе с распространением инфекции.

В топ-3 категории "Меры поддержки медицинского персонала" вошли регионы, в которых были произведены или назначены наиболее значительные выплаты различным категориям медицинского персонала, а также приняты меры по созданию условий комфортной работы и отдыха

Меры поддержки семьи и детей - здесь в топ-3 вошли регионы, которые реализовали наиболее яркие меры по поддержке семьи и детей, направленные, во-первых, на нивелированиенегативных последствий пандемии для этой категории граждан, а во-вторых, на адаптацию привычных мер поддержки под "коронавирусную" реальность.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard
Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в
Раскрыта польза карантинных мер при борьбе с коронавирусом
Раскрыта польза карантинных мер при борьбе с коронавирусом
Россиянам назвали признаки некачественной колбасы
Россиянам назвали признаки некачественной колбасы
ЭИСИ составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19
ЭИСИ составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19
Патрушев проведет совещание по безопасности в регионах СЗФО
Патрушев проведет совещание по безопасности в регионах СЗФО
Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров
Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров
Настольная игра поможет изучению эвенкийского и эвенского языков
Настольная игра поможет изучению эвенкийского и эвенского языков
Дагестанский «Кванториум» организует инженерные онлайн-каникулы
Дагестанский «Кванториум» организует инженерные онлайн-каникулы
В Костромской области определены претенденты – победители программы «Земский учитель»
В Костромской области определены претенденты – победители программы
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 55 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 55 человек

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку
Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку

Еще по теме

ЭИСИ обозначил новые региональные практики по борьбе с COVID-19
В Москве открывается форум для специалистов по лечению ВИЧ/СПИДа
Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило шесть тысяч человек
Эксперт назвал регионы, которым будет сложнее справиться с COVID-19