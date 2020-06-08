ЭИСИ составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19

Вадим Карасев

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями с первого по седьмое июня.

В топ-3 категории "меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения" вошли субъекты РФ, которые "реализовали наиболее комплексные и инфраструктурные меры по обеспечению работы системы здравоохранения в период пандемии, в особенности – по формированию запаса коечного фонда, созданию и обеспечению работы лабораторного комплекса, формированию необходимого запаса лекарств".

В перечне мер по профилактике и нераспространению коронавируса отмечены регионы, реализовавшие наиболее эффективный комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, приведших к низким (по сравнению с остальными регионами) показателям прироста заболевших за неделю.

Солидарность общества в противодействии коронавирусу - здесь отмечены регионы с наиболее широким спектром акторов (органы власти, бизнес и гражданское общество), оказывающих поддержку заболевшим, медикам, социально незащищенным категориям граждан, что говорит о высокой степени консолидации общества в борьбе с распространением инфекции.

В топ-3 категории "Меры поддержки медицинского персонала" вошли регионы, в которых были произведены или назначены наиболее значительные выплаты различным категориям медицинского персонала, а также приняты меры по созданию условий комфортной работы и отдыха

Меры поддержки семьи и детей - здесь в топ-3 вошли регионы, которые реализовали наиболее яркие меры по поддержке семьи и детей, направленные, во-первых, на нивелированиенегативных последствий пандемии для этой категории граждан, а во-вторых, на адаптацию привычных мер поддержки под "коронавирусную" реальность.