Как быстро, при помощи подручных средств, заточить ножницы?

Влада Некрасова

Хорошая хозяйка должна уметь все, даже если в доме замечательный хозяин. Есть вещи, которые мы можем сделать сами, не отвлекая от глобальных проблем мужа. Например, у вас затупились ножницы, ну не режут ничего, а специальной точилки нет. Неужели вы пойдете за помощью к мужу, у которого в этот момент очень сложный бой в «Танках»? Конечно, так делать нельзя, а то попадете под горячую руку.

На самом деле наточить ножницы не так и сложно. Чаще всего это получается сделать при помощи подручных предметов. И нам совсем не понадобится отвлекать мужа, если под рукой есть иголка или булавка.

Раскрываем ножницы, у самого основания прижимаем иглу. Ножницы постепенно закрываем, чтобы они как бы двигали иголку. Очень сильно прижимать не нужно, чтобы избежать повреждений, но и слабенькое нажатие не добавит остроты. Поэтому держим иглу, чтобы она немного сопротивлялась закрытию ножниц. Достаточно 10-15 таких закрытий, и ваши ножницы снова будут резать, а не комкать.





Таким же манером можно заточить ножницы при помощи пальчиковой или мизинчиковой батарейки. Делаем движения, как бы пытаясь порезать батарейку пополам, но не настолько сильно, чтобы действительно ее разрезать. Всего несколько усилий и ножницы, как новые.

Еще один способ — обычная тарелка. Ее нужно перевернуть, на каждой тарелке есть ободок, который выполняет функцию подставки. Вот об этот ободок и можно наточить ножницы. Они максимально раскрываются, точить нужно только в одном направлении, начиная от основания ножниц, по движению к себе. Нельзя, как нож, водить лезвием туда-сюда, это затупит ножницы окончательно. Точить нужно оба лезвия, одинаковое количество раз.

Помочь может и обычный граненый стакан. Почему только он? Потому что он самый крепкий из все придуманной посуды. Просто берем стакан в левую руку, а правой рукой, в которой у нас ножницы, пытаемся граненый стакан порезать. После нескольких неудачных попыток ножницы приобретут былую остроту.

Но, перед тем, как начинать мучить, то есть точить ножницы, проверьте, плотно ли сидит болт, который соединяет две половинки. Иногда именно в нем, вернее в его ослаблении бывает причина. Достаточно его закрепить, и ножницы не приходится точить. Если вы поняли, что это соединение ослабло, то, к сожалению, придется вытаскивать мужа из Танков, самой с такой сложной работой справиться не под силу. Но, опять же, есть женщины, которые и с этой работой управятся лучше, чем некоторые мужчины.