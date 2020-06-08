Как общаться с домовым, чтобы он приносил удачу

Вадим Карасев

Согласно поверьям, в каждом доме живет домовой. Он любит, когда в доме царит мир и спокойствие, порядок и чистота. Он может как приносить удачу, так и вредить людям, поэтому с ним нужно уметь общаться правильно.

Существует как минимум десять признаков присутствия домового в квартире или доме. Они явно указывают на присутствие этой сущности в ваших стенах. Не нужно его бояться — с ним можно очень легко и просто подружиться, чтобы он не донимал вас и не беспокоил.

Как можно задобрить домового

Самое главное, что нужно знать о домовых, это то, что они не могут жить без людей. Не исключено, что если квартира или дом долгое время простаивали в пустоте, домовой стал злым, поэтому может вредить жителям, а перевоспитать его практически невозможно. Старайтесь не уезжать на долгий срок из дома. Если приходится это делать, то нужно оставлять домовому гостинец или подарочек.

После бурного застолья очень важно оставлять что-нибудь и для домового, чтобы он не обиделся. Это тоже повысит ваши шансы на крепкую дружбу. Можно оставить до утра немного хлеба или что-то вкусненькое. Разумеется, физически он не питается едой, но ему будет крайне приятно увидеть оставленные угощения.

Можно завести кота или собаку. Домовые очень любят домашних животных, ведь они умеют общаться с бесплотными созданиями. В таком случае домовой будет очень рад и по-настоящему счастлив.

С домовым можно разговаривать. Важно, чтобы этого никто не слышал либо чтобы никто не был против. Иногда нужно рассказывать ему о своих успехах и неудачах, чтобы ему не было скучно. Когда домовому скучно, он начинает играть с нами, что не всегда выливается во что-то приятное.

Старайтесь наводить почаще порядок в доме. Грязные полы и горы немытой посуды — верный признак того, что люди не уважают домового. Если мыть всё вовремя, домашний дух будет добрым и созидательным. Главное, чтобы чисто было на кухне, ведь большую часть времени домовой проводит именно там.

Если вести себя с домовым правильно, то он будет оберегать дом от порчи и сглаза, от недобрых гостей, а также приносить много удачи, поднимать людям настроение.

Что может разозлить домового

Разозленный домовой будет постоянно вредить домочадцам. Если в обычном состоянии он может иногда играть с нами, воруя вещи, то в гневе он может забирать важные вещи и не отдавать их долгое время. Он может греметь посудой, не давать спать по ночам.

Постоянная ругань в доме может очень сильно навредить ему. Он не любит, когда люди ругаются, потому что это ослабляет его силу. В таком случае он может мешать спать. Люди отмечают, что им кажется, будто кто-то смотрит на них по ночам. Иногда домовые могут даже садиться людям на грудь, из-за чего кажется, будто кто-то душит.

Ножи на столе. Перед сном обязательно убирайте все ножи со стола. Это очень не нравится домовому, поэтому он может спровоцировать ссору либо пустить в дом нечистую силу.

Согласно приметам, в доме не стоит курить. Домовые не любят запах табака, так что лучше делать это на балконе или вовсе выходить на улицу. Курящие люди отпугивают удачу, приносимую домовыми.

Также домовые не любят, когда дома кто-то свистит. Говорят, что денег не будет, что является чистой правдой. Домовой будет из воровать прямо из кошелька. Также он может стать более нервным и непредсказуемым.