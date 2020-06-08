Как правильно выбрать камень-талисман, чтобы достичь своих текущих целей

Вадим Карасев

Камни-талисманы — одни из лучших помощников на пути к счастью. Они помогают не только привлекать удачу, но и сохранять ее. Некоторые минералы также выполняют роль мощного оберега.

Удача — крайне непредсказуемая вещь. Она приходит и уходит, но есть возможность сделать так, чтобы она чаще была рядом. Просто следуйте семи правилам обретения счастья, чтобы не забывать о том, какой путь правильный и как с него не сходить.

Камни на привлечение любви

Гранат. Этот минерал обладает глубоким красным цветом, который даже у несведущего человека будет ассоциироваться с красотой и любовью. Гранат отлично помогает в любовных вопросах. Эксперты сайта dailyhoro.ru уверены: это самый сильный талисман любви из всех существующих. Он приходит на помощь не только тем, кто находится в поиске отношений, но и тем, кто уже встретил свою любовь. Гранат укрепляет связь между людьми, поэтому его стоит носить с собой или на себе как можно чаще.

Опал. Белый опал — лучший минерал для тех, кто находится в поиске второй половинки. Он лучше всех других камней помогает делать правильный выбор в любовных делах.

Камни финансового успеха

Опал. Разноцветные опалы — это идеальные камни для привлечения творческого и карьерного успеха. Они помогают в те периоды, когда человек испытывает сильнейший творческий застой, затруднения в поиске решений.

Цитрин. Для тех, кто быстро устает и чья продуктивность упала, цитрин станет великолепным выбором. Он заметно повысит энергетику, а также поможет победить усталость. Именно поэтому его не стоит носить тем, кто и так преисполнен желанием стать первым в работе и в бизнесе. С цитрином можно полностью погружаться в работу, но носить его долго и часто не рекомендуется, так как он мешает отдыхать и расслабляться.

Топаз. Это один из лучших камней-талисманов для людей, которые помешаны на финансовом успехе. Он лучше, чем любой другой минерал, привлекает денежную удачу и помогает при совершении покупок, в сделках и при решении важных вопросов, касающихся денег.

Камни, нормализующие настроение

Хризолит. Красивейший зеленоватый камень великолепно очищает сознание от отрицательных эмоций. Если человека беспокоят переживания или нервозное состояние из-за неприятных воспоминаний, данный камень исправит ситуацию к лучшему. Хризолит помогает в трудные периоды жизни. Важно помнить, что он не сочетается ни с одним другим камнем, особенно с камнями стихии Огня: сердоликом, янтарем и так далее.

Яшма. Серая и зеленая яшма — талисманы для хорошего настроения. Такие минералы делают людей спокойными, помогают продолжать свой путь вперед, если кажется, что все потеряно. Это камень места, а не человека. Он нормализует токи энергии в помещении — дома, в офисе и даже в машине. Там, где есть яшма, людям всегда спокойно на душе.

Защитные и универсальные камни с полезными свойствами

Жемчуг. Этот камень светлого оттенка отлично раскрывает замыслы собеседника или незнакомого человека. Он помогает лучше разбираться в людях, поэтому его можно носить на первые свидания, важные деловые встречи и собеседования. Черный жемчуг — сильный камень-оберег. Он отлично сочетается с серебром, создавая особую ауру защиты. С золотом он также чувствует себя прекрасно, увеличивая энергетику и любовный потенциал.

Обсидиан. Это надежный оберег. Данный минерал обладает огромной силой, которую даровала ему стихия Земли. Если вы собираетесь в дальнее путешествие или в незнакомое место, этот камень поможет вам сохранить удачу при себе, а также избежать проблем. Его можно положить в машине на удачу. Обсидиан помогает человеку определяться с тем, куда дальше двигаться по жизни.

Оникс. Если у человека много страхов, то оникс решит эту проблему. Данный минерал помогает в том случае, если человек теряет контроль, ему угрожает опасность или он ощущает приближение проблем. В сочетании с золотом этот камень может вернуть уверенность, а в тандеме с серебром он превращается в один из мощнейших оберегов, защищающих от колдовства, сглаза и порчи.