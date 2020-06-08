Какой абрикос можно вырастить в средней полосе, и как его растить?

Лидия Мартынова

Благодаря работе селекционеров, в наше время в Сибири стало возможным вырастить то, что раньше росло только в Южных регионах. Но мы не будем уходить так далеко, мы поговорим о том, можно ли вырастить абрикос в средней полосе? Да не просто вырастить, а так, чтобы собирать с него урожай.

Не буду вас томить, конечно, можно. Существует множество сортов с хорошей зимостойкостью и довольно компактными размерами. Но о них чуть позже, а сейчас об условиях выращивания.

При выборе места для посадки абрикоса, все же стоит не забывать о том, что родиной культуры является юг. Поэтому место должно быть не низинное, так как именно в низине всегда таится холод дольше всего.

Абрикосы, особенно молодые выпускают новые побеги на протяжении всего лета. Они не успевают окрепнуть и загрубеть до зимы, поэтому часто подмерзают. Чтобы остановить рост молодых побегов, уже с начала августа дерево нужно поливать раствором золы. Обычно достаточно 3-4 таких полива и дерево перестает расти, а начинает готовиться к зимовке.





Самую большую опасность для урожая абрикосов представляют возвратные заморозки. Абрикос считается раннецветущей культурой. И вот теперь можно понять, почему для холодных регионов следует выбирать компактные растения. Весной их можно прикрыть агроволокном, если ночи обещают морозные.

Абрикос Академик

Отличный выбор для средней полосы. Дерево растет быстро, урожай можно получить на 3й год. Плоды достаточно крупные, достигают веса 40-45 гр. На боках румянец, косточка легко отделяется. Мякоть вкусная, ароматная. Этот сорт самоплоден, что позволяет его выращивать даже одним деревцем.

Абрикос Хабаровский

Этот вид не только хорошо переносит зимние морозы, но и прекрасно справляется с летней засухой. Деревце может вымахать до 5ти метров. Имеет множество густых веток и обильную листву. Плоды красно-оранжевого цвета, мякоть сладкая, желтая.

Триумф Северный

Сорт отлично зарекомендовал себя в северных регионах. Нужно отметить, что вкусовые качества немного ниже, чем у предыдущих сортов, но вот урожайность на высоте. Триумф отлично противостоит инфекциям и заболеваниям.

Выбирая абрикос для своего участка, не старайтесь купить самый зимостойкий. Подбирайте сорт, который подойдет именно для вашей зимы. Помните, чем зимостойкость выше — тем хуже вкусовые качества плодов. Они, конечно, тоже будут вкусными, но не сравняться с сортами для более теплых регионов.