Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда

Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда
© 87Eleven, Lionsgate, Summit Entertainment, 2019

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Каскадер Киану Ривза Джереми Фрай рассказал, что все общеизвестные сведения о положительных качествах актера верны, сообщает Cinema Blend.

Джереми Фрай работал с Ривзом на съемках всех частей франшизы "Джон Уик".

"Он больше любит отдавать, чем брать, бескорыстен и трудится без устали. Все хорошее, что вы о нем слышали, — правда на 110 процентов", — поделился он.


Фрай очень ценит то, что Ривз — не из тех актеров, которые стремятся сами исполнить все трюки. Ему интересно их проделать, но вместе с тем он умеет вовремя уступить каскадерам, в отличие от многих других звезд, которые настаивают на том, чтобы делать все самостоятельно, лишая его коллег работы.


"Киану доверяет решениям режиссера Чада Стахелски и продюсера Даррена Блюменталя, поскольку считает, что им виднее", — уточнил Фрай.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Чернокожий историк из США нашел расизм в России, а «виноват во всем Трамп»
Чернокожий историк из США нашел расизм в России, а «виноват во всем
Очевидцы рассказали подробности расстрела прохожих из окна в Москве
Очевидцы рассказали подробности расстрела прохожих из окна в Москве
Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год
Госдума планирует 22 июля заслушать отчет правительства за 2019 год
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Прочитаны зачеркнутые строчки из переписки Марии-Антуанетты
Прочитаны зачеркнутые строчки из переписки Марии-Антуанетты
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда
Каскадер Киану Ривза рассказал, что все слухи об актере – правда
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 8 по 14 июня 2020 года
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобиле
Вооруженный человек въехал в толпу протестующих в США на автомобиле
Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
Финансовые организации призвали доработать переход на отечественное ПО
В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»
В Великобритании призвали похоронить «Северный поток-2»

Топ на сегодня

Исчезновение Бари Алибасова объяснили
Исчезновение Бари Алибасова объяснили
В Нью-Йорке отменили комендантский час
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики
Врач посоветовала переболевшим COVID-19 соблюдать меры профилактики
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -

Еще по теме

Киану Ривз рассказал о съемках двух новых частей «Матрицы»
СМИ растиражировали интервью Киану Ривза 2011 года о продолжении «Матрицы»
Киану Ривз выбрался на свидание: Главный затворник Голливуда провел вечер в ресторане
Жалобы Киану Ривза на одиночество оказались грубой подделкой