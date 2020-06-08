Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу

Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу

Большинство американцев ожидают, что школы откроются осенью, но привычного числа учителей и учеников там может и не быть. Социологи предсказывают массовые увольнения педагогов.

По результатам опроса, проведенного американским изданием USA Today совместно с международной исследовательской компанией Ipsos, каждый пятый учитель не собирается возвращаться в школу в следующем учебному году. Желание уволиться вызвано чрезмерной нагрузкой педагогов во время дистанционного обучения – об этом заявило 85% учителей. Почти две трети учителей пожаловались, что не смогли должным образом выполнять свою работу из-за эпидемии и неготовности системы образования перейти на удаленное обучение. При этом сложности испытывали даже молодые учителя – шесть из десяти педагогов с опытом работы менее пяти лет посчитали, что не были готовы к дистанту. Аналогичная ситуация и со старшими наставниками – среди педагогов 55 лет и старше каждый четвертый испытывал трудности с техникой и организацией удаленных уроков.

Родители также не хотят, чтобы дети возвращались в школы этой осенью. Отдельный опрос показал, что шесть из десяти родителей школьников предпочли бы для своих детей обучение на дому. И почти треть родителей заявили, что, вероятно, так и поступят.

Пандемия побудила почти каждый округ США отправить школьников домой и поспешно перейти на дистанционное обучение. Домашнее обучение, несомненно, отразится на успеваемости в новом учебном году. Три четверти учителей считают, что школьники отстали по программе из-за дистанционного обучения. Но, несмотря на все трудности и проблемы, с которыми столкнулись учителя, большинство из них уверены, что смогут наверстать упущенное.

«У нас нет ответов на вопрос «Что будет дальше?», – рассказывает учитель средней школы из Форт-Уэрта. – Родители, вся общественность ожидают, что дети будут учиться в безопасной среде. Но как мы собираемся обеспечить эту безопасную среду, совершенно неизвестно».

Примерно две трети учителей и родителей поддерживают идею возвращения в школы осенью с учетом того, что дети будут посещать занятия два или три дня  в неделю, а остальное время учиться дистанционно.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
В Минкомсвязи рассказали о вывозном рейсе из Токио во Владивосток
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Античная надпись сообщила подробности о малоизвестном римском сенаторе
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Школы ДНР с 1 сентября перейдут на образовательные стандарты России
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской олимпиады школьников 2019/20 учебного года
Минпросвещения России утвердило список призеров всероссийской
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Россия построит в Таджикистане школы с обучением на русском языке
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу
Маас посетит Израиль и Иорданию
Маас посетит Израиль и Иорданию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Крупнейший издательский дом покинул Россию
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием: "Примерно половину этого времени мы были рядом"
Татьяна Лазарева трогательно поздравила Михаила Шаца с 55-летием:
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Россия возобновила производство ракет "Рокот" без Украины
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после расставания
Элтон Джон оплатил операцию своей бывшей невесте спустя 50 лет после
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию
В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Топ на сегодня

Исчезновение Бари Алибасова объяснили
Исчезновение Бари Алибасова объяснили
В Нью-Йорке отменили комендантский час
В Нью-Йорке отменили комендантский час
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей земле
Президент Латвии Левитс: Латыши желают в счастье танцевать на своей
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, - МИД
Реального продвижения в расследовании катастрофы самолета МАУ нет, -
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Колин Пауэлл прокомментировал идею Трампа пригласить Россию на саммит

Еще по теме

Названы способы привлечения молодых учителей в российские школы
Встреча Путина с лауреатами конкурса «Учитель года России – 2017» пройдет 5 октября
Медведев: ухудшение экономического положения учителей недопустимо
Ольга Васильева: доля молодых и опытных педагогов в школах сравнялась