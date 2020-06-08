Каждый пятый учитель в США не хочет возвращаться в школу

Алексей Вольцев

Большинство американцев ожидают, что школы откроются осенью, но привычного числа учителей и учеников там может и не быть. Социологи предсказывают массовые увольнения педагогов.

По результатам опроса, проведенного американским изданием USA Today совместно с международной исследовательской компанией Ipsos, каждый пятый учитель не собирается возвращаться в школу в следующем учебному году. Желание уволиться вызвано чрезмерной нагрузкой педагогов во время дистанционного обучения – об этом заявило 85% учителей. Почти две трети учителей пожаловались, что не смогли должным образом выполнять свою работу из-за эпидемии и неготовности системы образования перейти на удаленное обучение. При этом сложности испытывали даже молодые учителя – шесть из десяти педагогов с опытом работы менее пяти лет посчитали, что не были готовы к дистанту. Аналогичная ситуация и со старшими наставниками – среди педагогов 55 лет и старше каждый четвертый испытывал трудности с техникой и организацией удаленных уроков.

Родители также не хотят, чтобы дети возвращались в школы этой осенью. Отдельный опрос показал, что шесть из десяти родителей школьников предпочли бы для своих детей обучение на дому. И почти треть родителей заявили, что, вероятно, так и поступят.

Пандемия побудила почти каждый округ США отправить школьников домой и поспешно перейти на дистанционное обучение. Домашнее обучение, несомненно, отразится на успеваемости в новом учебном году. Три четверти учителей считают, что школьники отстали по программе из-за дистанционного обучения. Но, несмотря на все трудности и проблемы, с которыми столкнулись учителя, большинство из них уверены, что смогут наверстать упущенное.

«У нас нет ответов на вопрос «Что будет дальше?», – рассказывает учитель средней школы из Форт-Уэрта. – Родители, вся общественность ожидают, что дети будут учиться в безопасной среде. Но как мы собираемся обеспечить эту безопасную среду, совершенно неизвестно».

Примерно две трети учителей и родителей поддерживают идею возвращения в школы осенью с учетом того, что дети будут посещать занятия два или три дня в неделю, а остальное время учиться дистанционно.