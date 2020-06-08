Kia раскрыла все подробности нового поколения Optima для России

Вадим Карасев

Компания Kia зарегламентировала новое поколение модели Optima для выпуска её в России. Автомобиль шестого поколения будет именоваться не иначе как K5 и будет оснащаться новой силовой установкой, сообщает издание "Автоновости дня".

Пресс-служба компании официально заявила о получении одобрения для выпуска модели на российском рынке, однако в Kia приняли решение изменить привычное название модели с Optima на K5, именно так именуется данная модель на корейском рынке.

Помимо уже привычного 2,0-литрового 150-ти сильного двигателя MPI в паре с шестиступенчатой автоматической КПП, российским покупателям станет доступен абсолютно новый мотор объёмом 2,5 литра, который выдаёт 194 лошадиные силы и 246 Н·м крутящего момента. Работать данный мотор будет с 8-ми ступенчатой трансмиссией.

Корейцы радикально изменили кузов автомобиля, который теперь получился более внушительным и приземистым, чем у предшественника. Увеличение длины на 50 мм, ширины – на 25 мм, колёсной базы – на 45 мм позволили шестому поколению модели стать самой массивной и тем не менее динамичной Optima за всю историю.

Объявлено, что цены в России будут начинаться от 1 244 900 рублей за базовую версию автомобиля.

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