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Китайский эксперт допустил появление 25 млн безработных из-за COVID-19

Китайский эксперт допустил появление 25 млн безработных из-за COVID-19

В КНР вспышка коронавируса локализована, в стране не осталось регионов, где сохранялся бы повышенный уровень эпидемической опасности. После победы над инфекцией наступило время устранять её последствия. Учёные и специалисты подсчитывают, во что могли обойтись несколько месяцев нарушения нормального функционирования экономики. Газета Global times знакомит читателей с основными задачами, которые Китаю придётся решать в посткоронавирусный период.

По мнению профессора Чжэцзянского университета Чэнь Чжигана, властям нужно подумать над тем, как решать вопрос занятости. Он особенно остро встанет в среде так называемых, рабочих-мигрантов. То есть тех, кто выезжает на заработки в другие регионы. В течение года из-за последствий коронавируса своих мест могут лишиться до 25 миллионов трудящихся этой категории.

Одновременно команда под началом профессора провела вычисления относительно возможного роста ВВП Китая в 2020 году. За основу была взята трёхфазная модель: карантинный период, возобновление экономической активности и возвращение в нормальное русло. Проанализировав показатели на всех этапах, учёные предсказали, что по итогам года экономический рост КНР может составить от 1,2 до 1,9 процентов, говорится в материале.

Эксперты не обошли стороной и такой важный вопрос, как падение доходов населения по причине коронавируса. Получилось, что за период карантина и приостановки экономики население в городах недополучило 18 процентов заработка, а в сельской местности все 20 процентов. При этом специалисты оговариваются, что в период восстановления экономики доходы также начали возвращаться к норме. Пока полностью этот процесс не завершен, но эксперты ожидают, что произойдёт это уже в ближайшее время.

Чэнь Чжиган в позитивном ключе отмечает темпы восстановления наиболее пострадавшей от коронавируса китайской провинции Хубэй. Экономика региона выдержала самый настоящий стресс-тест, во многом благодаря мощной базе, созданной в предшествующие периоды.

Ключевыми задачами на текущем этапе для страны является поступательное экономическое восстановление при учёте возможности очаговых вспышек коронавируса.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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