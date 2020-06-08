Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров

Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров

Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров
Новый клип шоумена Михаила Галустяна, выступающего под псевдонимом Супер Жорик, на трек "Золото" за три дня набрал более 1,6 миллионов просмотров на YouTube.

Сердцеед и шашлыколюб Жорик приходит на закрытый показ мод Жана-Поля Гудкова (Александр Гудков) в Пятигорске. Шоу ему быстро надоедает. Он уже собирается уходить, как вдруг начинается дефиле в купальниках. Перед моделями с роскошными фигурами герой не может устоять и вместе с ними становится полноценным участником показа.

"В Пятигорске такая вечеринка в последний раз была никогда!" — говорится в описании видео.

Это вторая музыкальная работа Супер Жорика. В ноябре прошлого года он представил песню "Хочу тибя любицца" и клип на нее. Главный герой бегает по Сочи за обворожительной девушкой. За несколько месяцев этот ролик набрал более 52 миллионов просмотров на платформе.


Как и предыдущий трек, "Золото" написан в стиле Electro Кавказ, который придумали Михаил Галустян и продюсер Гарик Мартиросян.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения в российском бюджете
Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard
Альбом Chromatica Леди Гаги вышел на первое место в чарте Billboard
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Захарова ответила на обвинения в причастности России к беспорядкам в
Раскрыта польза карантинных мер при борьбе с коронавирусом
Раскрыта польза карантинных мер при борьбе с коронавирусом
Россиянам назвали признаки некачественной колбасы
Россиянам назвали признаки некачественной колбасы
ЭИСИ составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19
ЭИСИ составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с COVID-19
Патрушев проведет совещание по безопасности в регионах СЗФО
Патрушев проведет совещание по безопасности в регионах СЗФО
Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров
Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров
Настольная игра поможет изучению эвенкийского и эвенского языков
Настольная игра поможет изучению эвенкийского и эвенского языков
Дагестанский «Кванториум» организует инженерные онлайн-каникулы
Дагестанский «Кванториум» организует инженерные онлайн-каникулы
В Костромской области определены претенденты – победители программы «Земский учитель»
В Костромской области определены претенденты – победители программы
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 55 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 55 человек

Топ на сегодня

Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Российские банки оказались под угрозой из-за климата
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Патогенные бактерии были найдены в сливочном масле
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье телеведущего за скандальный плакат
Бойфренд дочери Ивана Урганта Эрики принес извинения семье
В Москве продлили масочный режим
В Москве продлили масочный режим
Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку
Дочь избивавшего жен Марата Башарова выступила в его поддержку

Еще по теме

Клип Little Big на песню для «Евровидения» набрал более 5 миллионов просмотров
Не только Little Big: кто еще из российских музыкантов хайпует на YouTube
Новый клип Lady Gaga бьёт рекорды просмотров в интернете
Клип Лободы за несколько дней набрал более пяти миллионов просмотров