Клип Галустяна за три дня набрал более полутора миллионов просмотров

Анастасия Иванова

Новый клип шоумена Михаила Галустяна, выступающего под псевдонимом Супер Жорик, на трек "Золото" за три дня набрал более 1,6 миллионов просмотров на YouTube.

Сердцеед и шашлыколюб Жорик приходит на закрытый показ мод Жана-Поля Гудкова (Александр Гудков) в Пятигорске. Шоу ему быстро надоедает. Он уже собирается уходить, как вдруг начинается дефиле в купальниках. Перед моделями с роскошными фигурами герой не может устоять и вместе с ними становится полноценным участником показа.

"В Пятигорске такая вечеринка в последний раз была никогда!" — говорится в описании видео.

Это вторая музыкальная работа Супер Жорика. В ноябре прошлого года он представил песню "Хочу тибя любицца" и клип на нее. Главный герой бегает по Сочи за обворожительной девушкой. За несколько месяцев этот ролик набрал более 52 миллионов просмотров на платформе.

Как и предыдущий трек, "Золото" написан в стиле Electro Кавказ, который придумали Михаил Галустян и продюсер Гарик Мартиросян.