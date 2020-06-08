Количество стран, желающих покинуть ВОЗ, может возрасти — интервью

Лидия Мартынова

На вопросы корреспондента ИА Newstes ответил международный эксперт по контролю зоонозных болезней и организации ветеринарного здравоохранения, лидер коалиции «Единое здоровье» (Армения) Григор Григорян.



— Во время вашего предыдущего интервью ИА Newstes, вы высказали предположение, что «Третья мировая война уже началась, и ее оружие — биологическое». Хотелось бы узнать, продолжаете ли вы придерживаться этого мнения и считаете ли появление и глобальное распространение новой коронавирусной инфекции Covid-19 закономерным явлением?

— Мое мнение о том, что Третья мировая война уже началась, и что ее оружие биологическое основано на доступной информации о беспрецедентной активности отдельных государств в сфере биологической безопасности и отсутствии убедительных научно-обоснованных ответов на многочисленные вопросы, которые возникают в связи с участившимся возникновением и распространением новых инфекций, в том числе Covid-19.

Хотя на сегодняшний день многие из этих вопросов все еще остаются без ответа, за последние месяцы появилось достаточное количество достоверной информации, которая свидетельствует в пользу предположения о том, что Covid-19, как, впрочем, и ряд других патогенных микроорганизмов, которые появились в мире за последние 20 лет, есть результат антропогенного вмешательства, а не естественной эволюции, как это изо-всех сил пытаются доказать отдельные международные организации, институты, центры и их эксперты.

Что было особенно любопытным в случае с Covid-19, так это то, что при отсутствии достаточных доказательств его естественного происхождения, этот патоген с чьей-то легкой руки был почти сразу классифицирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как зоонозный, и это было с готовностью подхвачено как средствами массовой информации, так и очень многими специалистами, которые всеми силами пытались доказать, что Covid-19 имеет зоонозное происхождение.

В течении последних месяцев, в мире были опубликованы многочисленные научные работы относительно животного происхождения нового коронавируса Covid-19, где в качестве его возможных основных и промежуточных хозяев рассматривались различные животные, такие как летучие мыши, змеи, панголины и даже бродячие собаки. К сожалению, рассматриваемые в этих работах версии происхождения Covid-19, в основном, носили характер обоснованных предположений, и ни в одной из них не было представлено доказательств его естественного зарождения в популяции какого-либо вида животных или его выделения из популяции какого-либо вида животных в естественных условиях.

Многие исследователи пытаются обосновать естественное происхождение нового коронавируса его родством с коронавирусами, которые циркулируют в популяциях летучих мышей, однако это не может служить доказательством в век развитых технологий генной инженерии. Наука — вещь строгая и требует доказательств и фактов, в то время как факты — вещь упрямая, и они свидетельствуют о том, что возникновение Covid-19, по всей вероятности, было обусловлено антропогенным вмешательством.

Где и как впервые появился на свет Covid-19 еще предстоит выяснить, и пока это не выяснится, рано делать какие-либо заключения относительно закономерности возникновения эпидемического процесса, вызванного этим возбудителем, и его развития в мире.

— Иными словами, вы продолжаете сомневаться в том, что инфекция, вызванная Covid-19 является зоонозной?

— Скажем так, я продолжаю сомневаться не в том, что новая коронавирусная инфекция является зоонозной, а в зоонозном происхождении ее возбудителя. Как бы это странно не звучало для моих коллег, но я считаю, что в данном случае мы должны четко дифференцировать значения терминов «зоонозный патоген» и «зоонозная инфекция». Согласно последнему определению ВОЗ, которое сегодня повсеместно используется Сельскохозяйственной и продовольственной организацией (ФАО), Международным эпизоотическим бюро (МЭБ) и другими партнерами ВОЗ, зоонозным является любое инфекционное или паразитарное заболевание, которое может естественным путем передаваться от позвоночных животных человеку. Согласно информации МЭБ, бессимптомное течение новой коронавирусной инфекции было установлено у разных представителей семейств кошачьих и собачьих эпидемиологическими, эпизоотологическими, и лабораторными исследованиями. Согласно той же информации, все установленные случаи заражения животных Covid-19 были обусловлены его прямой или непрямой передачей от инфицированного человека, однако ни одного случая прямой или непрямой передачи Covid-19 от инфицированного животного человеку до сих пор не выявлено. Получается, что с одной стороны новая коронавирусная инфекция может считаться зоонозной, поскольку она поражает и людей, и животных. С другой стороны, нет доказательств того, что возбудитель и механизм передачи этой инфекции подпадают под определение ВОЗ для зоонозных болезней.

То, что новая инфекция, вызванная Covid-19 является зоонозной лично я считаю доказанным и признанным фактом, а то, что ее эпидемиологические характеристики не соответствуют определению ВОЗ для зоонозных болезней, я рассматриваю в качестве технического недочёта формулировки этого определения.

Дело в том, что в советской школе ветеринарной медицины, учеником которой я имею честь являться, зоонозные болезни подразделяли на две основные группы, а именно зооантропонозные и антропозоонозные. Группа зооантропонозов включает свыше 100 инфекционных и паразитарных болезней, которые могут прямым или непрямым путем передаваться от зараженных животных человеку, в том числе такие как чума, сибирская язва и бешенство. Такие болезни от зараженного человека животным не передаются, поскольку человек, является тупиковым хозяином их возбудителя. По количеству нозологических единиц группа антропозоонозных болезней несравненно меньше группы зоонтропонозных болезней, и включает отдельные инфекционные и паразитарные болезни, которые не только прямым или непрямым путем могут передаваться от зараженных животных человеку, но и от зараженного человека животным. Такими болезнями являются туберкулез, тениоз, и ряд других болезней, которые в международных отчетах иногда называются «реверс-зоонозными». Имеющаяся на сегодняшний день информация об эпидемиологии новой коронавирусной инфекции указывает на то, что в ее лице мы имеем дело с антропозоонозной болезнью.

— В таком случае, почему ВОЗ, ФАО или МЭБ не вносят соответствующую коррективу в свое совместное определение для зоонозных болезней и не сообщают о антропозоонозной природе новой коронавирусной инфекции на своих официальных электронных сайтах, или в своих официальных отчетах или заявлениях?

— Я думаю потому, что исследования Covid-19 еще не завершились, и вполне возможно, что в дальнейшем появятся сведения, которые в корне изменят наш взгляд на эпидемиологические особенности и природу новой коронавирусной инфекции. Таким организациям как ВОЗ, ФАО и МЭБ непозволительно публиковать непроверенную информацию или, так скажем, «сырые данные», так как в деле борьбы с зоонозными болезнями на глобальном уровне они являются справочными и арбитражными организациями для специалистов во всем мире.

К сожалению, на протяжении последних десятилетий технические решения и заявления ВОЗ не всегда встречали понимание профессиональных кругов. Сомнения в беспристрастности технических решений ВОЗ были у многих специалистов еще со времен тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-CoV) и «птичьего гриппа» H5N1 и еще более усугубились после появления «свиного гриппа» H1N1 и ближневосточного респираторного синдрома (MERS). Информация о пересмотре со стороны ВОЗ отдельных общепринятых значений терминов в области заразных болезней, тесных связях руководства ВОЗ с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями, финансировании, получаемом ВОЗ от определенных кругов для определенных целей, и других сомнительных сделках неоднозначно воспринималась как мировым сообществом, так и специалистами, что дало пищу для различных слухов, интерпретаций и обвинений.

Многие из этих интерпретаций и слухов лично я считал необоснованными, однако то, как ВОЗ проявила себя в последние месяцы, показало, что я немного поспешил с выводами, и что многие предположения насчет беспристрастности технических решений ВОЗ, на самом деле, требуют самого тщательного расследования.

Большое количество этих вопросов связано с участившимся появлением новых заразных болезней, с их специфической профилактикой, с научным обоснованием мер профилактики, и многие другие вопросы. Если верить сообщениям средств массовой информации, то некоторые страны уже открыто выражают свое недоверие ВОЗ, а отдельные страны, как, например, Бразилия, даже собираются приостановить свое членство в этой организации. Такое серьёзное решение не может быть принято правительством какой-либо страны без веских на то причин, и, я думаю, что если ВОЗ не представит мировому сообществу убедительных доказательств своей беспристрастности в принятии технических решений по ряду вопросов, то количество стран, желающих покинуть эту организацию, может возрасти. И надеюсь, что и в ВОЗ, и в Организации Объединенных Наций (ООН) осознают всю серьезность сложившейся ситуации и предпримут необходимые меры для того чтобы развеять подозрения вокруг ВОЗ и сомнения относительно беспристрастности ее деятельности.

— Недавно президент США Дональд Трамп объявил, что его страна временно прекращает все отношения с ВОЗ, в связи с ее отказом от проведения реформ, на которых настаивали США. Не думаете ли вы, что правительства стран, которые желают прекратить членство в ВОЗ, таким образом поддерживают позицию США?

— Не исключая этой версии, я все же больше склонен считать, что желание отдельных стран о приостановлении членства в ВОЗ больше продиктовано недоверием их правительств благим намерениям деятельности этой организации и страхом перед возможными последствиями этой деятельности для демографической и экономической безопасности, чем желанием поддержать позицию президентa США. Что же касается позиции, озвученной недавно президентом США, то она, в сущности, была краткой версией позиции Республиканской партии США, которая была выражена в письме, направленном Комитетом Белого Дома США по надзору и реформам руководству ВОЗ в начале апреля 2020-го года. В этом письме Комитет открыто обвинил ВОЗ в поддержке Коммунистической партии Китая, которая после вспышки новой коронавирусной инфекции «постоянно лгалa миру, занижая статистические данные о фактической инфекции и смертности». В качестве доказательства, в письме были перечислены оплошности», которые, по мнению Комитета, привели к возникновению, распространению, а затем и пандемии новой коронавирусной инфекции, однако не было ни слова о том, кто финансировал проект, в рамках которого проводились эксперименты с летучими мышами, и другими животными, в результате которых, по мнению США, появился на свет возбудитель этой самой инфекции.

Уже много лет США остаются крупнейшим донором ВОЗ и, согласно плану распределения финансирования между странами участниками этой организации в период с 2020 по 2021 год, должны были проспонсировать 22% ее бюджета. Я думаю, что именно поэтому президент США был более прямолинеен в своей речи, смысл которой, в отличие от текста письма, направленного Комитетом Белого Дома по надзору и реформам руководству ВОЗ, был более ясным, и, на мой взгляд, заключался в том, что, будучи главным донором ВОЗ, США не потерпят какого-либо постороннего влияния на работу и технические решения этой организации. То есть, США, в принципе, не против внешнего влияния на принятие технических решений международными организациями, однако придерживаются принципа, согласно которому «те, кто платит больше всех, те должны заказывать музыку, а в противном случае не будут платить вообще».

Что же касается временного прекращения отношений США с ВОЗ, то я его больше рассматриваю в контексте предвыборной борьбы между Республиканской и Демократической партиями. Уже ни для кого не секрет, что наряду с финансированием США как страны-участника, ВОЗ получает также огромное финансирование из разных фондов, принадлежащих кругам, которые поддерживают Демократическую партию США и делают буквально все, чтобы предотвратить переизбрание Дональдa Трампa на пост президента США.

Продолжение следует…

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