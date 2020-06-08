Кто такие квиры или каково это, быть иным?

Анастасия Иванова

Та самая «странная» подкатегория ЛГБТ, которая с легкостью объединяет в себе всех людей гомосексуальной ориентации. Кто же такие квиры и чем они живут?

Странный термин

Достаточно часто слово «квир» употребляется при обозначении любого представителя сексуальных меньшинств. Странный, экстравагантный, иной – любой из этих эпитетов подходит квиру. Данный термин появился в конце 80-х годов благодаря американской исследовательнице Терезе ​​де Лауретис. Именно она громко заявила в своей научной статье, что давно пришла пора пересмотреть гендерную идентичность. Ведь в конце 20 в. данный термин был применим лишь к гомосексуалистам и звучал на то время весьма оскорбительно.

Изначально квир-теория отображала отношения власти. Дело в том, что идентифицировав себя как гей, или лесбиянка, человек тут же начинал вести себя соответствующим образом. И его распорядок жизни начинал меняться кардинальным образом. К тому же квир помог посмотреть на ориентацию человека в тандеме с социальными составляющими. Например, бедный дворник мог иметь гомосексуальную ориентацию наряду с каким-нибудь успешным банкиром. И что примечательно, их дискриминация выглядела по-разному.

Несмотря на то, что сразу несколько европейских университетов занимаются изучением квир-теории, дать точное, полностью удовлетворяющее всех определение термину до сих пор так и не удалось. Долгое время квир считался чем-то оскорбительным и невероятно унизительным словом. Позже его стали употреблять, чтобы охватить одним термином все виды сексуальных ориентаций.

Утверждения квира

Человек, идентифицирующий себя как квир, с уверенностью может сказать следующее:

Квир в кино

«Каждый прожитый мною день – это борьба за право быть собой». Представители квира сталкиваются с многочисленными подгруппами, которые имеют устоявшиеся правила, признаки и роли в обществе. И именно квир, не вписываясь ни в одну из них, испытывает глубокие душевные переживания.«Я не хочу соответствовать вашим ожиданиям!» Идентичность квира может легко трансформироваться под влиянием многочисленных факторов и даже по причине отсутствия настроения.«Я имею полное право не отвечать». Нельзя сказать, что квиры стыдятся своей идентичности, однако и не торопятся о ней сообщать первому встречному. Только в случае, если такая необходимость действительно возникнет.«Я не признаю никаких гендерных делений». Человек для квира – это просто человек, со своими мыслями, внутренними переживаниями, эмоциями, целями и мечтами. Для квира не мужчина не должен быть именно мужчиной, а женщина – женщиной. Достаточного того факта, что он должен просто быть.

Примерно до 70-х годов эта тема была чрезвычайно табуированой и о том, чтобы освещать ее в кинематографе не могло идти и речи. Не считая всего нескольких картин (включая небезызвестную историю с неподражаемой Мерлин Монро). Да и то, мужчины в них переодевались в женское лишь для того, чтобы решить свои проблемы или влиться в женский коллектив.

Никаких проблем, с которыми сталкиваются люди нетрадиционной сексуальной ориентации они, конечно же, не освещали. И лишь с приходом 90-х ситуация изменилась. Кинокартины, появившиеся в это время стали постепенно раскрывать реальность ЛГБТ сообщества.

Со временем им удалось завоевать широкую аудиторию, а режиссерами все чаще стали выступать гетеросексуальные люди. Так, на большие экраны вышли «Парни не плачут», «Горбатая Гора» и «Далласский клуб покупателей». Позже вышли в прокат такие шедевры как «Девушка из Дании», «И все же Лоранс», «Богемская рапсодия» и «Фантастическая женщина». Последняя, к слову, заслуженно получила Оскара и награду за лучший сценарий.

Все кинокартины о квире пронизаны болью и невероятным желанием быть признанными в жестоком мире. О трудностях перехода, как внутренних, так и внешних, с которыми сталкиваются все трансгендерные люди. Так же одновременно в них прослеживается и просветительская цель, чтобы как можно больше гетеросексуальных людей узнали об «иных» и хоть немного поняли их состояние, мотивы и внутренние переживания.