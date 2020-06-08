Кто такие литсексуалы или не сотвори себе кумира

Алексей Вольцев

Загадочные натуры, понять психологию которых долгое время пытаются все мировые специалисты. Кто они – капризные особы, которые сами не знают, чего хотят или люди, страдающие от своей ориентации? Знакомьтесь – литсексуалы!

Отказ от взаимности

Литсексуалы – это люди, которые испытывают сильное половое влечение к тому, кто не сможет ответить им взаимностью. Как правило, объектами их желаний становятся киноактеры, известные мировые звезды и даже сами вымышленные герои фильмов и художественных книг. Литсексуалы вполне способны испытывать самые настоящие чувства, но при условии, что они так и останутся безответными. Иными словами, их не прельщает взаимность ни в каком виде, литсексуал может очень сильно хотеть кого-либо, испытывать сильное возбуждение при одной мысли о человеке (или образе), но до полноценных сексуальных отношений дело точно не дойдет.

Литсексуальные люди могут совмещать в себе некоторые черты грейсексуальности, асексуальности и демисексуальности.

Основные черты литсексуала

Данный спектр включает в себя сразу несколько идентификаций, поэтому и признаки литсексуала могут быть схожими с другими ориентациями. И тем не менее, литсексуал – это:

Норма или отклонение

Человек, который испытывает сексуальное возбуждение, но при этом отказывается от полового акта с объектом своего вожделения.В отдельных случаях и по понятным только ему одному причинам испытывать отвращение к сексу.Способен ощущать возникновение сексуального возбуждения только в определенных условиях.Испытывает страсть к совершенно незнакомому или вымышленному герою.Человек, возбуждение которого происходит после формирования стойкой эмоциональной привязанности.Человек, который склонен менять сексуальную ориентацию в зависимости от симпатизирующего ему объекта.Испытывает сексуальное возбуждение, опираясь на личностные качества человека, и не обращает внимание на гендерную принадлежность.

Фактически психологи все еще считают литсексуальность неким отклонением и называют расстройством сексуального влечения. Однако сторонники данного движения выступают с многочисленными манифестами и пикетами в пользу защиты своей литсексуальности.

Возможны ли интимные отношения с литсексуалом

Да, далеко не каждый литсексуал убегает, едва понравившийся ему партнер ответит твердым согласием. Но как правило, сексуальный опыт литсексуала бывает с человеком, который не вызывает в нем сильного сексуального желания. Обычно они начинают заниматься сексом просто потому что «так надо» или под давлением своего партнера. Естественно, полноценного удовлетворения такой опыт не приносит, и литсексуал в тайне продолжает мечтать об очередном интересующем его, но таком недосягаемом партнере.

Стигматизация литсексуалов

Довольно часто литсексуальные люди сталкиваются с жестокой дискриминацией не только со стороны цисгендерных людей, но и активистов ЛГБТ. Многие выражают им свое недоверие и не понимают, как сексуальное желание исчезает, едва партнер ответит взаимностью литсексуалу. Кто-то советует им просто немного подождать, кто-то – выбрать объект и постараться раскрыть максимально свою сексуальность с ним, невзирая на временные трудности с сексуальным желанием. Однако в мире, где все гиперсексуализировано, именно литсексуалы чувствуют себя не достаточно комфортно.

Многие из них, осознавая собственную особенность, являются постоянными клиентами психологов и психотерапевтов. Но как признаются сами литсексуальные люди, депрессии и тревожные состояния становятся их постоянными спутниками, потому как люди регулярно сомневаются в правдивости их суждений и даже жестоко высмеивают модель их отношений.