Кто такие моносексуалы и их убеждения

Алексей Вольцев

Благодаря свободе самовыражения каждый человек имеет возможность реализовать и раскрыть свою сексуальность. И на сегодняшний день известно более 70 ее разновидностей. Об одной из них расскажем ниже.

Моносексуализм – направление, согласно которому человек испытывает сексуальное влечение только к людям противоположного пола, либо же к представителям своего гендера. А значит, гордо именоваться моносексуалами могут как гомосексуалисты, так и гетеросексуалы. А вот взгляды бисексуалов моносексуалы категорически отвергают и вообще ставят под большой вопрос их существование.

Гомосексуалисты

Долгое время их идеология считалась психическим отклонением. Спустя несколько лет ВОЗ официально признала гомосексуальность одной из разновидностей ориентации, основное влияние на которую оказывает социальная среда. Некоторые ученые не отказываются от своих утверждений, которые говорят о том, что ориентация под влиянием некоторых факторов может смениться на противоположную. Позже ученые доказали влияние на гомосексуальную ориентацию биологических и генетических факторов.

Согласно примерным подсчетам исследователей около 10% людей на Земле имеют гомосексуальную ориентацию. Естественно, данная цифра не отображает действительной картины, так как многие представители ЛГБТ вынуждены скрывать свою идентичность, чтобы избежать гомофобных преследований.

Гетеросексуалы

Те самые люди, которые испытывают сексуальное влечение исключительно к людям противоположного пола. Или, так называемые, натуралы. Принято считать, что гендерная идентичность человека проявляется в раннем детстве, когда ребенок начинает осознавать свою половую принадлежность. Либо же в момент полового созревания, когда мальчики активно проявляют интерес к девочкам, а те, в свою очередь, всеми способами пытаются привлечь внимание противоположного пола. Именно гетеросексуальные люди составляют подавляющее большинство людей на планете.

Ученые утверждают, что даже в случаях (а нередко бывает и такое), когда мужчина или женщина имели в своей сексуальной жизни гомосексуальный опыт нерегулярного характера, а количество гетеросексуальных связей все равно превалировало, то можно с полной уверенностью считать, что эти люди гетеросексуальные.

Вечное противостояние

Люди, четко придерживающиеся моносексуальных взглядов, искренне недоумевают, как можно любить «и ваших, и наших». Свои убеждения они считают законнее и правильнее во многих аспектах. В результате этого, многие ЛГБТ организации категорически не допускают в свой состав бисексуальных людей и часто упрекают их в непостоянстве и неразборчивости. Моносексуалы искренне считают бисексуалов не самостоятельной ориентацией, а неким промежуточным состоянием на пути к идентификации себя.

Нередко можно услышать о том, что би-ориентация вызывает зависть у ярых представителей моносексуализма.

Странный недуг

В результате многочисленных исследований специалисты пришли к выводу, что большинство моносексуальных личностей подвержены так называемой бифобии. То есть, они испытывают стойкое отвращение к бисексуальности в целом. Они пропагандируют исключительно собственные взгляды, как единственно верные и правильные, исключая бисексуальность как таковую.

Бифобия набирает свои обороты благодаря бинарному мировоззрению. Ведь, по мнению моносексуалистов, все кто каким-либо образом не вписывается в бинарную концепцию, не имеют право на существование. Кроме того гетеросексуальные моносексуалисты не поддерживают взгляды гомосексуальных. И наоборот.