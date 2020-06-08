Кто такие полисексуалы: распущенность или необходимость

Влада Некрасова

Существуют ли гармоничные пары, в которых не 2, а, к примеру, 3 и более партнеров? Что толкает людей на подобные эксперименты и как им живется в таких союзах? Есть ли логическое объяснение понятию «полисексуальность»? Обо всем этом читай в данном материале.

Кто такие полисексуалы?

Данная нон-бинарная ориентация подразумевает под собой сексуальное влечение к нескольким гендерам. Poly – в переводе – многочисленный. Однако полисексуалы достаточно изобретательны в своих предпочтениях. Сам термин появился относительно недавно, около 7 лет назад, хотя проявления полисексуальности встречались гораздо раньше и были распространены повсеместно. Яркие представители данной ориентации любят называть себя «слепыми» в плане гендерных предпочтений. Потому как объектом их страсти могут выступать как мужчины и женщины, так и небинарные личности.

Полисексуальность призывает не концентрироваться на гендерной принадлежности партнеров и не исключает нетрадиционных связей. Сами полисексуалы придерживаются мнения, что их выбор — это скорее своеобразные взгляды на жизнь, нежели сам образ жизни.

Приверженцы данного движения предпочитают искать партнера, опираясь исключительно на его личные качества, а не на гендерную принадлежность.

Отличия от полиамории

Несмотря на то, что эти два понятия имеют множество схожих черт, не стоит путать полиамора и полисексуала. И вот почему:

Немного статистики

Полиамория, в отличие от полисексуальности подразумевает одновременную связь сразу с несколькими людьми. Разумеется, с их одобрения.Полисексуал легко может иметь как одного, так двух партнеров, но это никак не связано с его ориентацией.Полисексуал не дискриминирует ни одну из гендерных идентичностей, ровно как и не создает из нее фетиша.

Согласно многочисленным исследованиям, проводимым на данную тему, удалось выяснить, что в 30% случаев полисексуалы испытывают влечение к противоположному полу, 25% — к представителям идентичного с собой гендера, в 7% — к животным и растениям, и в 38% к предметам.

Символика полисексуалов

У сторонников данной ориентации существует свой собственный флаг, который и отображает их влечение к различным гендерам. Вверху полотна расположен розовый цвет, который символизирует влечение к женскому полу, внизу – голубой, который свидетельствует об интересе к мужчинам. Ну, а между ними расположен зеленый цвет – как символ других гендеров, с которыми вступают в отношения полисексуалы.

Распространенные стереотипы

Тема полисексуальности не изучена до конца, что регулярно порождает множество не совсем верных стереотипов. И вот наиболее распространенные из них:

Большинство полисексуалов – коммуникабельные и общительные люди, однако это вовсе не означает, что любого более-менее привлекательного собеседника они мечтают затащить в свою постель;Далеко не все полисексуалы готовы к сексуальным отношениям одновременно с несколькими партнерами. Поэтому чтобы не попасть в неловкую ситуацию, лучше заранее поинтересоваться его личными предпочтениями и вкусами;Некоторые полисексуальные люди склонны испытывать сексуальное возбуждение к растениям, животным или даже предметам;Полисексуал не равно бисексуалу, потому как вторые испытывают влечение в равной степени как к мужчинам, так и к женщинам, первые же – не придают никакого значения гендеру в принципе;Бытует мнение, что именно гомосексуальные мужчины предпочитают скрываться под маской полисексуальности, дабы избежать проблем в карьере и в отношениях с близкими людьми, после раскрытия своей ориентации.

Многие голливудские селебрити давно не скрывают своей принадлежности к полисексуальной ориентации. Однако и среди простых смертных немало приверженцев данного направления. В 2016 году внимание общественности привлекла опубликованная в одном из популярных американских журналов нашумевшая история о мужчине, проживающем одновременно с тремя девушками. Уроженец Южной Каролины открыто заявил, что чувствует себя невероятно счастливым в этих отношениях. Хотя история их любви начиналась довольно банально.

Джош изначально был счастлив в гетеросексуальном союзе с Сарой. Однако спустя некоторое время они познакомились с Алисией, которая не скрывала своей бисексуальной ориентации. Вскоре после возникновения взаимной симпатии, юная бисексуалка стала жить под одной крышей с Сарой и Джошем. А еще спустя определенный промежуток времени к ним присоединилась Мэри-Эшли, превратив трио в счастливый квартет.

В марте 2016 года свет увидел скандальный номер журнала Elle, в котором молодая женщина поведала всему миру о своей полисексуальности и поделилась с читателями журнала секретами личной жизни. Лиза строит отношения сразу с четырьмя мужчинами и совершенно счастлива в своем выборе.

Мало того, по словам женщины, один из ее партнеров поддерживает интимные отношения с двумя другими возлюбленными Лизы. Сама же героиня объясняла свой выбор тем, что якобы в ней слишком много нерастраченной любви, которую она непременно должна дарить окружающим. К тому же именно полисексуальность помогла ей раз и навсегда искоренить в себе патологическую ревность. А благодаря открытым и честным отношениям Лизе удалось построить гармоничный союз, не подавляя собственной природы.